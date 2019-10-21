兩岸微流行／大陸郵輪熱 不只銀髮族

2019-10-21 00:36 聯合報 記者 聯合報 記者 陳言喬 ／報導



大陸首艘國產大型郵輪效果圖。 （科技日報） 分享 facebook

郵輪市場近年在兩岸都蓬勃發展！據兩岸旅遊業者的統計，大陸與台灣分據亞洲第一與第二大郵輪旅遊國，超越日本、南韓、新加坡。尤其是大陸，每年遊客人數呈現兩位數的成長。

不論平價或高端兩岸郵輪市場都有不錯表現，尤其高端的極地郵輪、河輪產品在兩岸甫推出就秒殺。此外，以往為銀髮族居多郵輪市場，近年遊客年齡也有下降趨勢。

大陸「中國郵輪產業發展報告（二○一九）」的報告顯示，以中國大陸遊客為代表的亞洲郵輪遊客逐漸趨於年輕化，二○一八年遊客平均年齡為四十五點四歲，較上一年縮小。

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大陸的郵輪市場在過去十年出現「爆發式」增長。不過，兩年前開始放緩，今年上半年，大陸十三個郵輪港接待國際郵輪三百六十四艘次，比去年同期下降近三成，郵輪出入境旅客也同比下降二成三。

業界分析，近兩年大陸郵輪市場下降，一是經濟不佳，消費力道減弱；二是遊客從「看熱鬧」轉變為「講體驗」，愈來愈多人更想有高品質的服務，過去的低價競爭以致環境吵雜、服務不佳的郵輪逐漸退出市場。

大陸旅遊人口多，郵輪市場具有競爭力。看好郵輪市場規模不斷擴大，以及過去高級郵輪都被國外郵輪巨頭壟斷下，大陸也想分食這塊旅遊大餅，中船集團、大陸招商局與外方公司一年前合作簽訂總價近五十億美元的造船（包括兩艘新造）合同。上周在上海外高橋舉行郵輪鋼板切割儀式，開始建造首艘十三點五萬噸的郵輪，為未來的郵輪市場摩拳擦掌。