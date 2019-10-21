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拉薩色拉寺 慶建寺600周年

2019-10-21 02:03聯合報 新華社

拉薩色拉寺20日舉行建寺600周年慶典活動。始建於西元1419年的色拉寺位於拉薩北郊色拉烏孜山下，寺院全稱為「色拉大乘寺」，是藏傳佛教格魯派六大主寺之一。

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