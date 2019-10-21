德陽綿竹 打造熊貓創新示範區
2019-10-21 02:04
聯合報 大陸特派員王玉燕
／台北－德陽報導
近日，四川省首批10個「熊貓生態小鎮」揭曉並進行授牌，位於德陽綿竹的遵道鎮成功入選。同時，綿竹作為大熊貓國家公園入口區域，將建設大熊貓國家公園創新示範區，逐步發展建設成為大熊貓國家公園生態保護與社區協調發展的典型示範和生態文明建設視窗。
按照四川省「三九大」大熊貓文化旅遊融合發展要求，當地將突出地域優勢和特色，挖掘盤活大熊貓文旅資源，科學培育大熊貓文化創意、生態旅遊、自然教育、森林康養、民宿、熊貓生態型認證農林產品、電子商務等新業態，注重「熊貓生態小鎮」IP培育和國際化行銷，逐步構建形成大熊貓生態與文化資源多元化的新格局。
與此同時，大熊貓國家公園創新示範區專案戰略合作框架協議，也於同期簽訂。該專案位於綿竹西部，規畫總用地60平方公里，其中規畫利用林地約28500畝、建設用地約4500畝，計畫總投資100億元人民幣，建設內容包括大熊貓科學研究院科研示範基地、大熊貓國際旅遊度假小鎮、大熊貓野生動物園、大熊貓親子動物園、大熊貓生物科技研發區、四川珍稀動植物保護研發區、大熊貓科普教育示範區、大熊貓國際交流展覽區等，從而打造大熊貓國家公園的「會客廳」，形成生態保護、科普教育、產業發展成果展示的標誌視窗。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
留言