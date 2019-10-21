德陽綿竹 打造熊貓創新示範區

2019-10-21 02:04 聯合報 大陸特派員 聯合報 大陸特派員 王玉燕 ／台北－德陽報導



德陽綿竹將建設大熊貓國家公園創新示範區，圖為今年4月在德陽境內首次拍到野生大熊貓。 圖／四川德陽傳真 分享 facebook 近日，四川省首批10個「熊貓生態小鎮」揭曉並進行授牌，位於德陽綿竹的遵道鎮成功入選。同時，綿竹作為大熊貓國家公園入口區域，將建設大熊貓國家公園創新示範區，逐步發展建設成為大熊貓國家公園生態保護與社區協調發展的典型示範和生態文明建設視窗。

按照四川省「三九大」大熊貓文化旅遊融合發展要求，當地將突出地域優勢和特色，挖掘盤活大熊貓文旅資源，科學培育大熊貓文化創意、生態旅遊、自然教育、森林康養、民宿、熊貓生態型認證農林產品、電子商務等新業態，注重「熊貓生態小鎮」IP培育和國際化行銷，逐步構建形成大熊貓生態與文化資源多元化的新格局。

與此同時，大熊貓國家公園創新示範區專案戰略合作框架協議，也於同期簽訂。該專案位於綿竹西部，規畫總用地60平方公里，其中規畫利用林地約28500畝、建設用地約4500畝，計畫總投資100億元人民幣，建設內容包括大熊貓科學研究院科研示範基地、大熊貓國際旅遊度假小鎮、大熊貓野生動物園、大熊貓親子動物園、大熊貓生物科技研發區、四川珍稀動植物保護研發區、大熊貓科普教育示範區、大熊貓國際交流展覽區等，從而打造大熊貓國家公園的「會客廳」，形成生態保護、科普教育、產業發展成果展示的標誌視窗。