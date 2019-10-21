齊白石誕辰 百幅書畫真跡亮相

2019-10-21 02:04 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



為紀念齊白石誕辰155周年，100幅齊白石書畫原作20日在山東濰坊展出，部分真跡首次公開亮相。

中新社報導，20日在濰坊市博物館展出的書畫作品，既有齊白石獨創的「紅花墨葉」濃色花卉、黑白墨筆的「魚蝦蟹蛙」、「鷹鵲鴉雞」等畫作，也有不少瀟灑奔放的行書、篆書，較為全面地呈現了齊白石在不同創作階段的藝術特點。

「齊白石對於中國畫的偉大貢獻，是在大雅與大俗的縫隙之中獨創出稚拙渾樸、天真爛漫、色彩明快的傑作。」中國美術學院教授曹意強在開幕致辭中表示，齊白石是近代享譽中國畫壇的藝術大師，他的繪畫綜合了中國文人畫「逸筆」精神與宋畫式精妙寫生的傳統，並集其大成。

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曹意強認為，齊白石的作品入俗又脫俗、自然而高雅、人見人懂，打破了陽春白雪與下里巴人之間的壁壘，這是他對大眾社會美育作出的無聲貢獻。通過此次展覽，觀眾不僅能感受到齊白石在繪畫、篆刻、書法、詩文等方面的精深造詣，更能體悟到這位畫壇巨匠將平凡生活中的質樸美昇華成典雅美，從而形成獨具特色的大寫意國畫風格魅力。

山東藝術學院院長王力克在受訪時說，齊白石是把中國畫的寫意表現和工筆結合最好的畫家之一，他善於觀察生活，用繪畫記錄生活、表現生活，在創作中把接地氣的生活趣味表達得淋漓盡致。「齊白石擺脫了傳統畫家在規定範疇內進行藝術創作的窠臼，創新發展出自己的特色，構思巧妙、畫風樸實，深受大眾喜愛。」

「齊白石百幅書畫作品展」由中國文物保護基金會、北京市文物公司等部門主辦，將持續至11月11日。