道明竹文化節 竹編作品吸睛

2019-10-21 02:04 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



正在成都舉行的「第七屆中國成都國際非物質文化遺產節」道明竹文化節現場，展出由4名東南亞設計師與竹編非遺傳承人、中央美術學院學生們一起創作完成的竹編作品，引人注目。此外，在非遺節現場，劍門手杖、白龍花燈、閬中絲毯織造等地方特色非遺產品，也成為會場上的明星。

新華社報導，竹藝村坐落在成都崇州市道明鎮。道明竹編是大陸國家級非物質文化遺產，傳統的竹編手藝在道明鎮代代傳承。中央美院等知名高校的加入，讓道明竹編變得更為時尚，丁春梅、楊隆梅等新生代傳承人帶動了一批後起之秀，他們設計的竹編女士手袋、竹編裝飾的茶具、藝術品以及竹文化文創產品銷量非常好。

在竹藝村紅梅竹編坊工作室的門外，幾名中年婦女圍坐，正用很細的竹條給茶具編織裝飾品。紅梅竹編坊工作室的王紅梅是竹編傳承人，平時教村民新的設計理念，接到訂單後交給村民來做，「這樣大家在家門口就可以靠手藝吃飯」。

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在紅梅竹編坊不遠處，有座「∞」形建築「竹裡」，由同濟大學教授設計，在2018年5月開幕的威尼斯建築雙年展上，這座來自成都鄉村的建築入圍參展。這座竹藝村的地標建築已成為「網紅」，吸引著眾多市民和遊客前來「打卡」。

在非遺節現場，劍門手杖、白龍花燈、閬中絲毯織造等地方特色非遺產品成為會場上的明星。閬中絲毯織造技藝在1949年前主要以家族傳承的方式為主，1949年後，有了工廠，多以師傅傳幫帶方式傳承。現場展示的一條閬中絲毯，由非遺傳承人耗時一年多完成，價值超過10萬元。