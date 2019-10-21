渝台同名鄉鎮村聯誼 深化交流

2019-10-21 02:08 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



2019渝台同名鄉鎮村聯誼活動周，日前在重慶舉行。 圖／本報重慶傳真 分享 facebook 「2019渝台同名鄉鎮村聯誼活動周」，日前在重慶舉行。活動以「同名鄉鎮村．同根心連心」為主題，台灣宜蘭縣三星鄉、新竹縣橫山鄉、南投縣竹山鎮、南投縣名間鄉新民村、台東縣金峰鄉、花蓮縣吉安鄉，分別與重慶石柱縣三星鄉、綦江區橫山鎮、梁平區竹山鎮、九龍坡區西彭鎮新民村、開州區金峰鎮、永川區吉安鎮，開展創新、發展、融合、共享的交流與合作。

大陸全國台聯副會長楊毅周在啟動儀式上致辭。他表示，兩岸同胞同根同源，同文同種，渝台同名鄉鎮村聯誼活動，是加強兩岸基層聯繫溝通的重要橋梁。希望與會各方能夠始終親望親好，真誠交流，不斷深化兩岸融合發展，增進兩岸同胞共同福祉。

重慶市委統戰部副部長楊大慶表示，重慶與台灣歷史淵源深厚、交往密切，重慶已經成為台資企業聚集的高地、兩岸人員交流的重要地區。重慶有20個區縣、35個鄉鎮與台灣15個縣市28個區、鄉鎮同名，自2014年以來，已經有24組同名鄉鎮開展了聯誼交流活動，成為渝台兩地交流合作的重要平台。

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渝台同名鄉鎮村聯誼活動周，旨在通過同名鄉鎮村聯誼活動平台，進一步總結深化基層交流交往經驗，促進同名鄉鎮村在經貿、文化、產業等方面的融合發展，共同推進地區經濟社會發展。活動周期間，與會人士還參訪重慶三峽博物館等地；召開渝台同名鄉鎮村推介會，相互介紹本地區經貿文化產業發展情況。來自台灣的6個鄉鎮村將分別到重慶同名鄉鎮村參訪，進一步加強交流合作。