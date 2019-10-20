港九龍遊行35萬人參與 警開始驅散

2019-10-20 21:31 聯合報 記者 聯合報 記者 呂佳蓉 ／即時報導



香港民陣召集人今日發起九龍遊行，民陣副召集人陳皓桓表示，至少35萬人參與今日遊行。今日九龍區遊行，旺角、油麻地、深水埗警民發生衝突，晚間警方指出示威者在旺角、油麻地、深水埗多處堵路縱火，警方現於太子及油麻地進行驅散行動。

據港媒報導，陳皓桓晚間在其社群網站上表示，由於參加遊行的示威者從四面八方參與，所以人數難以統計，但認為必定超過35萬人。他又指出，雖然沒有不反對通知書，但面對不少風險，人群依然站滿九龍公園徑、廣東道和彌敦道。

晚間7點左右，大批示威者在旺角一帶聚集，並不斷高叫「黑社會」等口號，警方其後再舉起黑旗，並以強光燈照向示威者的方向，近7時半，警方再次在場發射多枚催淚彈， 示威者向警員方向投擲汽油彈還擊。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！