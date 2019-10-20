親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

老翁資源回收鋸鐵管被炸死 懷疑鋸到軍方火箭未爆彈

亞錦賽／中華5：4勝日本 相隔18年奪第五冠

港九龍遊行35萬人參與 警開始驅散

2019-10-20 21:31聯合報 記者呂佳蓉／即時報導

香港民陣召集人今日發起九龍遊行，民陣副召集人陳皓桓表示，至少35萬人參與今日遊行。今日九龍區遊行，旺角、油麻地、深水埗警民發生衝突，晚間警方指出示威者在旺角、油麻地、深水埗多處堵路縱火，警方現於太子及油麻地進行驅散行動。

據港媒報導，陳皓桓晚間在其社群網站上表示，由於參加遊行的示威者從四面八方參與，所以人數難以統計，但認為必定超過35萬人。他又指出，雖然沒有不反對通知書，但面對不少風險，人群依然站滿九龍公園徑、廣東道和彌敦道。

晚間7點左右，大批示威者在旺角一帶聚集，並不斷高叫「黑社會」等口號，警方其後再舉起黑旗，並以強光燈照向示威者的方向，近7時半，警方再次在場發射多枚催淚彈， 示威者向警員方向投擲汽油彈還擊。

其中下午有示威者向尖沙嘴警署掟汽油彈，警方派出水炮車驅散。據網上流傳一段片段，見到在油尖旺一帶，有示威者在一處天橋，向下投擲汽油彈，當時有逾十名防暴警聚集，其中一名防暴警被汽油彈濺中，雙腳起火，並隨即到天橋底暫時躲避。

香港九龍遊行，警方開始驅散。圖／取自星島日報
香港九龍遊行，警方開始驅散。圖／取自星島日報
分享

反送中香港禁蒙面法
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

民陣譴責港警向清真寺噴藍色水 侮辱宗教場所

2019-10-20 19:40

港警於大埔兩部車輛 檢獲42瓶汽油彈等武器

2019-10-20 19:39

旺角小米店舖被縱火 火勢猛烈大門焚毀

2019-10-20 22:07

特赦未成年示威者 港特首：說多恐釋錯誤訊息

2019-10-20 19:16

反送中／水炮車彌敦道射藍色水柱 現場有記者受傷

2019-10-20 16:54

傳網民20日遊行號召攜刀「私了」 5000警力戒備

2019-10-20 16:53

示威者向尖沙嘴警署擲汽油彈 警方射催淚彈

2019-10-20 16:18

港示威者廣東道中資銀行分行縱火 冒出濃煙

2019-10-20 15:31

反送中／尖沙嘴警署外射催淚彈 警一度舉槍指向示威者

2019-10-20 15:27

反禁蒙面法遊行起步 港警一度舉藍旗警告

2019-10-20 13:58

中國港澳辦：澳門一國兩制經驗 可供香港借鑑

2019-10-20 12:49

會否獨立調查？林鄭：若現行機制仍有爭議再研究方法

2019-10-20 11:55

香港下午反禁蒙面法遊行 高鐵站提高戒備

2019-10-20 11:20

港中文大學校長挺學生 陸官媒批「隨波逐流」

2019-10-20 10:23

個人名義發起 港九龍遊行訴求重組警隊

2019-10-20 09:59

民陣申請今日遊行 上訴遭駁回

2019-10-20 09:47

不爽籃網老闆親中 香港抗爭支持者赴NBA籃網賽場示威

2019-10-20 08:23

香港民眾周日將有大游行 林鄭支持警察使用武力

2019-10-19 23:00

港人持續抗爭 打燈向國際發出「SOS」求救訊號

2019-10-19 22:25

傳擬發記者證 港記協：反對一切官方篩選措施

2019-10-19 22:03

港連儂牆再爆血案！19歲男發傳單被刺到「肚破腸流」

2019-10-19 21:49
看更多

熱門文章

強國為何鼓勵夜生活 原來這危機已迫在眉睫

2019-10-20 11:00

東歐女流利重慶話吸粉255萬：以為全大陸都說重慶話

2019-10-19 23:30

不爽籃網老闆親中 香港抗爭支持者赴NBA籃網賽場示威

2019-10-20 08:23

陸委會反問馬英九：港府已讀不回 為何不憤怒？

2019-10-20 17:37

陳同佳案 香港政府呼籲台灣務實積極接收他自首

2019-10-20 21:12

日媒：北海道大學教授在北京被捕 疑涉間諜活動

2019-10-20 14:26

港府擬安排箱屍案凶嫌來台 陸委會批踢皮球

2019-10-20 00:00

觀察站／反送中變反送台？夾處台港政府間的嫌犯人球

2019-10-20 00:10

談箱屍案 馬英九怒批蔡政府自我閹割司法管轄權

2019-10-20 11:52

陳同佳案 陸委會：我方有必要先管制相關人員入境

2019-10-20 11:42

劉鶴釋三信號 挺大陸經濟

2019-10-19 23:50

港女命案凶嫌及勸說投案者 移民署均註記禁止來台

2019-10-20 11:06

新聞眼／法務部立場反覆 政治凌駕司法

2019-10-20 00:05

反送中／尖沙嘴警署外射催淚彈 警一度舉槍指向示威者

2019-10-20 15:27

反送中／水炮車彌敦道射藍色水柱 現場有記者受傷

2019-10-20 16:54

香港民眾周日將有大游行 林鄭支持警察使用武力

2019-10-19 23:00

馬評港女命案批政府閹割司法 陸委會要馬別生氣了

2019-10-20 19:39

操弄犯嫌來台投案 法務部：政治凌駕司法是港方政府

2019-10-20 19:24

港中文大學校長挺學生 陸官媒批「隨波逐流」

2019-10-20 10:23

反禁蒙面法遊行起步 港警一度舉藍旗警告

2019-10-20 13:58

箱屍案陳同佳想自首 我禁港嫌來台投案

2019-10-20 13:11

示威者向尖沙嘴警署擲汽油彈 警方射催淚彈

2019-10-20 16:18

陳同佳決赴台自首 香港特首被轟：殺人犯都承擔過你

2019-10-20 16:50

北京瞭望／西方文明源自中國？ 被網友酸爆

2019-10-20 01:05

陸科學家解析非洲豬瘟病毒結構 有助疫苗研製

2019-10-19 23:16

港示威者廣東道中資銀行分行縱火 冒出濃煙

2019-10-20 15:31

馬英九談陳同佳案：蔡政府將這件事政治化

2019-10-20 12:27

兩岸關係急凍 茶農10年交流鬥茶比賽不中斷

2019-10-20 10:38

陸拔完台邦交國後 胡春華再訪南太薩摩亞引起美關注

2019-10-20 14:22

香港下午反禁蒙面法遊行 高鐵站提高戒備

2019-10-20 11:20

瘋狂的「炒鞋」生意 這次驚動大陸央行！

2019-10-20 21:52

林鄭月娥：基本法表明特首可對已判刑個案行使赦免

2019-10-20 14:05

中國港澳辦：澳門一國兩制經驗 可供香港借鑑

2019-10-20 12:49

回應馬英九 總統府：應對港府態度感到詫異與憤怒

2019-10-20 18:41

陳同佳有意來台投案 法務部籲港方續押否認推責任

2019-10-20 11:02

民陣譴責港警向清真寺噴藍色水 侮辱宗教場所

2019-10-20 19:40

道歉還不夠！ Dior發布會放「我和我的祖國」遭譏

2019-10-20 20:00

傳網民20日遊行號召攜刀「私了」 5000警力戒備

2019-10-20 16:53

yellow＝葉落？ 學者倡西方文明來自中國引來網友群嘲

2019-10-20 14:21

陳同佳案／法務部否認卸責 籲港續押

2019-10-20 13:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top