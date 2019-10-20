吃土豆扶貧 這所四川大學6天吃掉12噸
2019-10-20 17:13世界日報 中國新聞組／北京20日電
四川成都的電子科技大學食堂今年再次推出「土豆宴」（馬鈴薯），十多種土豆菜肴，涵蓋了燒、煎、炸、烤、蒸、燜各式烹飪引發師生追捧。原來這是學校定點幫扶貧困村的愛心，今年採購50噸，全校師生6天時間已經吃掉了近12噸土豆。
北京青年報報導，這些土豆都是來自學校的定點幫扶貧困村——甘孜藏族自治州康定市甲根壩鄉亞弄村。
成電校園內所有餐廳都專門設置了「康定市甲根壩鄉農副產品特色土豆菜肴窗口」。讓師生們在品嘗土豆的同時，也為脫貧攻堅貢獻自己的一份力量。
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「土豆宴很受歡迎，專屬窗口經常排很長的隊，價格從2元到6元不等，吃一頓大概10元（人民幣，約1.4美元）就夠了，很滿足。」該校公共管理學院學生張珈瑜覺得，土豆宴的口味也很豐富，滿足不同地域師生的需求，自己偏愛辛辣的狼牙土豆。
大學後勤保障部工作人員遊雪梅說，亞弄村的土豆品質很好，但是銷路不佳，學校在考察後決定進行定點採購。今年預計採購50噸土豆，首批27噸已經陸續送到並端上了食堂的餐桌，「50噸聽上去很多，其實學校食堂不到一個月就能消化完」。
觀察者網報導，除了扶貧土豆，該校去年還採購了貴州省黔東南苗族侗族自治州岑鞏縣的大米。學校在今年4月與岑鞏縣簽訂協議採購大米725噸，首批大米已於5月登上了師生的餐桌。此外，近1000斤康定市最偏遠貧困山區吉居鄉菜玉村的花椒也即將送達學校食堂。
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