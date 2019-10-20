親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

高雄工地工安意外 男從32樓墜落遺體掛17樓鷹架

郭台銘公布第二位正牌郭家軍 正是國民黨籍黃韻涵

吃土豆扶貧 這所四川大學6天吃掉12噸

2019-10-20 17:13世界日報 中國新聞組／北京20日電

四川成都的電子科技大學食堂今年再次推出「土豆宴」（馬鈴薯），十多種土豆菜肴，涵蓋了燒、煎、炸、烤、蒸、燜各式烹飪引發師生追捧。原來這是學校定點幫扶貧困村的愛心，今年採購50噸，全校師生6天時間已經吃掉了近12噸土豆。

北京青年報報導，這些土豆都是來自學校的定點幫扶貧困村——甘孜藏族自治州康定市甲根壩鄉亞弄村。

成電校園內所有餐廳都專門設置了「康定市甲根壩鄉農副產品特色土豆菜肴窗口」。讓師生們在品嘗土豆的同時，也為脫貧攻堅貢獻自己的一份力量。

「土豆宴很受歡迎，專屬窗口經常排很長的隊，價格從2元到6元不等，吃一頓大概10元（人民幣，約1.4美元）就夠了，很滿足。」該校公共管理學院學生張珈瑜覺得，土豆宴的口味也很豐富，滿足不同地域師生的需求，自己偏愛辛辣的狼牙土豆。

大學後勤保障部工作人員遊雪梅說，亞弄村的土豆品質很好，但是銷路不佳，學校在考察後決定進行定點採購。今年預計採購50噸土豆，首批27噸已經陸續送到並端上了食堂的餐桌，「50噸聽上去很多，其實學校食堂不到一個月就能消化完」。

觀察者網報導，除了扶貧土豆，該校去年還採購了貴州省黔東南苗族侗族自治州岑鞏縣的大米。學校在今年4月與岑鞏縣簽訂協議採購大米725噸，首批大米已於5月登上了師生的餐桌。此外，近1000斤康定市最偏遠貧困山區吉居鄉菜玉村的花椒也即將送達學校食堂。

北京考察人民幣
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

把塑料膜穿成婚紗 這個東北小伙登《VOGUE》雜誌

2019-10-20 17:13

中國商業用「龍系列」火箭 最多可將1.5噸航天器射上天

2019-10-20 14:24

兩岸關係急凍 茶農10年交流鬥茶比賽不中斷

2019-10-20 10:38

福建工廠大火 釀4死3傷

2019-10-20 09:44

中化國際投資44億 新建高性能膜材料工廠

2019-10-19 21:24

中國維權律師王全璋面色發黑發胖 妻憂獄方刻意傷害

2019-10-19 15:44

英媒：趙紫陽低調入土 領導人身後事仍敏感

2019-10-19 15:15

開車撞傷6旬老太怕賠償 假裝送醫殺人焚屍

2019-10-19 13:09

3隻大熊貓寶寶「求包養」 花百萬可探視還能取名字

2019-10-19 12:49

曬國貨、買國潮…北京故宮保養品 1組2380元搶光

2019-10-19 12:32

防不勝防 湖南酒店插座藏針孔鏡頭對準床

2019-10-19 10:48

年收65億！中國文化殿堂搶錢不手軟 竟連這個都賣

2019-10-19 08:00

香江風情／虎項金鈴 繫者解得

2019-10-19 00:27

不只「再教育」 新疆又爆強迫勞動爭議

2019-10-18 17:07

刷臉辨識被破解！小學生拿「印刷側臉照」竟騙過機器

2019-10-18 16:44

「抵制狗屁」偽科學！復旦通識課暴紅 課名就叫似是而非

2019-10-18 15:24

基督徒改信邪教「全能神」！一家5人出遊3人藏屍冰櫃

2019-10-18 15:18

「像為多艘航母準備」 路透：中國航母製造廠基建擴充

2019-10-18 15:06

北京故宮推出保養品 一組要價1萬元全賣光

2019-10-18 13:52

好狗命 狗主花15萬為愛犬蓋別墅配露天泳池

2019-10-18 13:31

陸首艘國產大型郵輪開建 最多可容納5246乘客

2019-10-18 12:17

50歲婦人櫃台前慘被夾死 駕駛領照不到2個月暴衝銀行

2019-10-18 09:17

海博會海龍現身 可探最深海溝

2019-10-18 01:48

陸內爬式動臂塔 刷新世界紀錄

2019-10-18 01:48

5大幹線 深莞惠拚2小時通港澳

2019-10-18 01:48

四川宜賓／位置特殊 小鎮成抗戰大後方文化中心

2019-10-18 01:37

四川宜賓／抗戰期間 大師學子第二故鄉

2019-10-18 01:36

四川宜賓／傅斯年、李濟、董作賓、梁思成…大師齊聚李莊

2019-10-18 01:36

四川宜賓／萬里長江第一鎮 李莊古鎮

2019-10-18 01:34

台灣高教展登港 81大學吸港生赴台

2019-10-18 00:45

趙紫陽百歲冥誕 摯友：趙稱許蔣經國

2019-10-18 00:10

西安成都最愛開公司？這些城市上半年新增企業多

2019-10-17 21:49

港鐵灣仔站出口遭人縱火 警到場驅散

2019-09-29 18:26
看更多

熱門文章

強國為何鼓勵夜生活 原來這危機已迫在眉睫

2019-10-20 11:00

港連儂牆再爆血案！19歲男發傳單被刺到「肚破腸流」

2019-10-19 21:49

不爽籃網老闆親中 香港抗爭支持者赴NBA籃網賽場示威

2019-10-20 08:23

東歐女流利重慶話吸粉255萬：以為全大陸都說重慶話

2019-10-19 23:30

大陸宣布將進一步降低關稅 消除各種非關稅壁壘

2019-10-19 21:38

港府擬安排箱屍案凶嫌來台 陸委會批踢皮球

2019-10-20 00:00

觀察站／反送中變反送台？夾處台港政府間的嫌犯人球

2019-10-20 00:10

日媒：北海道大學教授在北京被捕 疑涉間諜活動

2019-10-20 14:26

談箱屍案 馬英九怒批蔡政府自我閹割司法管轄權

2019-10-20 11:52

劉鶴釋三信號 挺大陸經濟

2019-10-19 23:50

陳同佳案 陸委會：我方有必要先管制相關人員入境

2019-10-20 11:42

港人持續抗爭 打燈向國際發出「SOS」求救訊號

2019-10-19 22:25

港府助陳同佳來台投案 陸委會：急於將嫌犯脫手

2019-10-19 20:13

港女命案凶嫌及勸說投案者 移民署均註記禁止來台

2019-10-20 11:06

新聞眼／法務部立場反覆 政治凌駕司法

2019-10-20 00:05

反送中／尖沙嘴警署外射催淚彈 警一度舉槍指向示威者

2019-10-20 15:27

香港民眾周日將有大游行 林鄭支持警察使用武力

2019-10-19 23:00

港中文大學校長挺學生 陸官媒批「隨波逐流」

2019-10-20 10:23

反禁蒙面法遊行起步 港警一度舉藍旗警告

2019-10-20 13:58

北京瞭望／西方文明源自中國？ 被網友酸爆

2019-10-20 01:05

陸科學家解析非洲豬瘟病毒結構 有助疫苗研製

2019-10-19 23:16

海航集團人事變動！董事長陳峰之子陳曉峰升任總裁

2019-10-19 22:12

兩岸關係急凍 茶農10年交流鬥茶比賽不中斷

2019-10-20 10:38

港示威者廣東道中資銀行分行縱火 冒出濃煙

2019-10-20 15:31

香港下午反禁蒙面法遊行 高鐵站提高戒備

2019-10-20 11:20

馬英九談陳同佳案：蔡政府將這件事政治化

2019-10-20 12:27

中國經濟壓力續增 學者：需大改革恢復民企信心

2019-10-19 20:19

示威者向尖沙嘴警署擲汽油彈 警方射催淚彈

2019-10-20 16:18

中國港澳辦：澳門一國兩制經驗 可供香港借鑑

2019-10-20 12:49

陸拔完台邦交國後 胡春華再訪南太薩摩亞引起美關注

2019-10-20 14:22

林鄭月娥：基本法表明特首可對已判刑個案行使赦免

2019-10-20 14:05

中化國際投資44億 新建高性能膜材料工廠

2019-10-19 21:24

陳同佳有意來台投案 法務部籲港方續押否認推責任

2019-10-20 11:02

箱屍案陳同佳想自首 我禁港嫌來台投案

2019-10-20 13:11

反送中／水炮車彌敦道射藍色水柱 現場有記者受傷

2019-10-20 16:54

傳擬發記者證 港記協：反對一切官方篩選措施

2019-10-19 22:03

yellow＝葉落？ 學者倡西方文明來自中國引來網友群嘲

2019-10-20 14:21

陸國監委與聯合國簽備忘錄 展開國際追逃合作

2019-10-19 23:14

個人名義發起 港九龍遊行訴求重組警隊

2019-10-20 09:59

港鐵部分車站中午起關閉 崇光尖沙嘴店今暫停營業

2019-10-20 09:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top