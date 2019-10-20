把塑料膜穿成婚紗 這個東北小伙登《VOGUE》雜誌

2019-10-20 17:13 世界日報 中國新聞組／上海20日電



萬雲峰為《VOGUE》設計的禮服。 取材自微博 分享 facebook

中國一位熱愛環保的年輕藝術家，在巴黎時尚周期間，穿著自己利用廢舊材料改造而成的東北大花裙、造型奇特的帽子，還有各式獨特的服裝在羅浮宮前走秀，成功「喧賓奪主」。他拍的視頻不但登上微博熱搜，更被《VOGUE》雜誌注意到。他設計了一套由快遞包材氣泡膜和空飲料瓶做成的粉紅色禮服，成為中國首位登上國際版《VOGUE》的行為藝術家。

紫牛新聞報導，萬雲峰的主業是藝人妝髮造型設計，但熱愛宣傳環保，也熱愛服裝設計。今年9月巴黎時裝周期間，他隨藝人在巴黎工作之餘拍攝的視頻，身上穿的大花裙來自遼寧老家的舊被單，頭上的帽子原料是舊魚簍，加工成中式古建築造型，頂部的葫蘆則寓意福祿。

他表示，自己喜歡把中國與西方元素結合，以求中西合璧。近幾年，他跟隨藝人參加巴黎時裝周，都會利用這個機會，把自己的設計在巴黎展示。

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他設計的造型被網友譽為廢物利用，天馬行空，贏得不少網友稱讚。有網友說「我居然覺得他的設計很美」、「他把塑料膜穿出了婚紗的氣質」。

隨著他的視頻和照片在網路上愈來愈火，他被稱為「時尚聖典」的《VOGUE》雜誌注意到。去年巴黎時裝周之後，《VOGUE》編輯找上他，萬雲峰為雜誌設計了一套環保題材的時裝。他用氣泡膜和空飲料瓶做了一套時裝，把塑料氣泡膜噴塗成粉色，做成很長的裙子，就像一件粉色的婚紗，這個造型最終在國際版《VOGUE》上發布，更被雜誌評價為，下一位引領全球時尚界的「超級巨星」。

萬雲峰希望透過他的作品表達環保理念，他說：「我覺得所做的一切都是有意義的，像海洋垃圾中的塑料袋，至少會威脅到600種不同的野生動物，像有一種龜常常把塑料袋誤認為可食的海蜇，還有像信天翁、海燕等海鳥常會吃塑料。」

他表示，自己從海邊收集許多廢棄的塑料漁網，已製作了九套形式各異的漁網裝，準備通過走秀的方式，向大眾提倡海洋保護。