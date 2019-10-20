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8歲童教編程 蘋果邀拍視頻

2019-10-20 19:50世界日報 中國新聞組／上海電

最近， 一位網名為Vita君的八歲上海小學生成了「網紅」，他在B站做「UP主」，發布的「小學生教你學編程」的教學視頻，目前總播放量已經接近100萬，這個數字讓網友驚呼「膜拜」這個系列視頻也驚動了蘋果公司，他們邀請Vita君到蘋果上海設計開發加速器並錄製了第八集視頻。

澎湃新聞報導，Vita君是上海市閔行區中心小學二年級學生，從未在任何編程機構學習過，所有知識都來源於爸爸的親授。

Vita君的爸爸網名周花卷，出生於天津，也是一個從小就痴迷編程並自學成才的「奇人」。周花卷七歲左右就接觸到編程了，初中時參加了全國青少年信息學奧林匹克競賽普及組，獲得了天津賽區第一名，大學時被保送到上海外國語大學就讀對外漢語專業，工作後從事了與計算機相關的行業，女兒出生後，他便離職回歸家庭，做起兩個孩子的全職爸爸。

據報導，Vita君從三歲半左右開始玩一些小遊戲，四歲半以後，爸爸就開始有意識地給他推薦幾個跟編程有關的小遊戲。幼兒園快畢業的時候，父子倆寫了一個簡單的離園倒計時APP。

今年暑假，Vita君回天津爺爺奶奶家住了一個多月，有一天，他告訴爸爸，自己閒著無聊的時候，發現之前做過的《學習編程1》模塊版本升級了，就拿出來自己重新寫了一遍。周花卷建議兒子，「你要不要試試自己錄一個視頻，教別人怎麼編程？」於是，就有了這一火爆網絡的系列視頻課。

周花卷說他很贊同一個網友的留言：羨慕現在的孩子條件好，可以有機會早點接觸編程並且有更多的資源不斷深入學習。「從這個意義上來說，我也很羨慕我自己的孩子。」周花卷說希望兒子能夠在這條路上比自己走得更遠。

針對有網友質疑自己是藉孩子炒作，周花卷表示，雖然Vita君已經在網上走紅，但實際上沒有過多跟孩子提及，「我不希望孩子被過多地打擾，我希望他對這些事情沒太大感覺，保持和平常一樣的心態。」

上海幼兒園
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