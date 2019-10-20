山西小夥用圓珠筆 畫出3D古建築
2019-10-20 19:50世界日報 中國新聞組／北京電
一組藍色及黑色的建築畫近日在網上走紅。這些畫全部由鋼筆或是圓珠筆畫成。頤和園、喬家大院以及一些小巷等，在作者劉凱筆下成為一幅幅3D立體畫。
北京青年報報導，來自山西浮山縣諸葛村的劉凱說，他從高中時候起便開始用圓珠筆畫畫，高中畢業後，曾經打過兩年工，但因為心思一直在畫畫上，2011年起「全職」畫畫，因為之前沒有系統學習過畫畫，「這些畫基本靠自己摸索而成。」
據報導，劉凱選擇用圓珠筆以及鋼筆來畫畫，題材涵蓋古建築、人物以及雕像等各個領域。不少畫作在網上傳開後，被網友稱讚「意想不到」。不少網友讚歎，用尺子畫都沒有他畫得直，而且稱讚他非常有耐心、具有匠人精神。
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過去幾年中，劉凱曾畫過很多古建築，包括頤和園、太原永祚寺、喬家大院等。在劉凱的畫作走紅後，他的畫一幅能賣幾萬塊人民幣。
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