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日媒：北海道大學教授在北京被捕 疑涉間諜活動

強國為何鼓勵夜生活 原來這危機已迫在眉睫

中國商業用「龍系列」火箭 最多可將1.5噸航天器射上天

2019-10-20 14:24世界日報 中國新聞組／北京20日電

中國「長征火箭的搖籃」航天科技集團中國運載火箭技術研究院所屬中國長征火箭有限公司，19日發布最新的「龍」系列運載火箭的研製計畫和未來發射計畫。「龍」系列是航天科技集團繼「長征」系列後，推出的首個面向商業航天的運載火箭系列，滿足國內外日益增長的商業載荷入軌需求。

央視新聞客戶端報導，「龍」系列產品規畫為「捷龍」固體商業運載火箭系列和「騰龍」液體商業運載火箭系列兩大類。「捷龍」系列包括捷龍一號、二號、三號三型固體運載火箭，以及捷龍-S亞軌道運載器。該系列火箭可將200公斤到1.5噸的航天器發射至距離地面500公里的太陽同步軌道。

「捷龍」系列固體運載火箭追求「高性價比、高可靠、快履約、快發射」目標，為國內外商業衛星用戶的星座組網、補網、載荷驗證等提供可靠、便捷、經濟的專屬發射、定時定軌道發射和搭載服務。

「龍」系列運載火箭作為「長征」系列運載火箭的補充，能夠滿足當前國內外絕大部分商業衛星的發射需求。

該系列中的首個型號——捷龍一號已經在2019年8月17日首飛成功。該箭體最大直徑1.2米，總長20米，總重23噸。發射至距離地面500公里的太陽同步軌道運載能力不低於200公斤，力爭實現年均20發的發射能力，著力滿足微小衛星、立方星發射以及星座補網等入軌需求。

捷龍二號火箭箭體最大直徑2米，總長21米，總重60噸。發射至距離地面500公里的太陽同步軌道運載能力不低於500公斤；整流罩可選用外徑1.6米和2米兩種構型。捷龍二號擬於2020年完成首次飛行試驗，未來將力爭實現年均8到10發的發射能力。

捷龍三號火箭箭體最大直徑2.6米，總長31米，總重116噸。發射至距離地面500公里的太陽同步軌道運載能力不低於1.5噸；整流罩可選用外徑2米和3米兩種構型。捷龍三號擬於2021年完成首次飛行試驗，未來將力爭實現每年5到8發的發射能力。

捷龍-S亞軌道運載器是「捷龍」系列家族裡的新面孔，它是服務於距離地面20到100公里的臨近空間科學研究的通用化、小型化、低成本飛行試驗驗證平台。可為高校、科研機構、高科技企業提供臨近空間飛行條件下的環境獲取、氣動力熱研究、新材料研究、控制和測量技術驗證等研究和試驗驗證。

目前規畫的「騰龍」系列商業運載火箭為採用液體推進劑的中型運載火箭，未來設計有可重覆使用能力，主要承擔中大型衛星和較大規模星座組網的發射服務，力爭將每公斤載荷發射價格控制在5000美元以內。

中國「長征火箭的搖籃」航天科技集團中國運載火箭技術研究院所屬中國長征火箭有限公司...
中國「長征火箭的搖籃」航天科技集團中國運載火箭技術研究院所屬中國長征火箭有限公司，19日發布最新的「龍」系列運載火箭的研製計畫和未來發射計畫。 圖取自央視新聞
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中國「長征火箭的搖籃」航天科技集團中國運載火箭技術研究院所屬中國長征火箭有限公司...
中國「長征火箭的搖籃」航天科技集團中國運載火箭技術研究院所屬中國長征火箭有限公司，19日發布最新的「龍」系列運載火箭的研製計畫和未來發射計畫。 圖取自央視新聞
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