兩岸關係急凍 茶農10年交流鬥茶比賽不中斷
2019-10-20 10:38
聯合報 記者魯永明
／嘉義即時報導
2019第10屆兩岸鬥茶比賽下月登場，嘉義縣阿里山茶葉協會會長官建安等4名幹部，日前到大陸廈門市海滄社區，參加鬥茶啟動儀式，官建安受邀上台拿毛筆寫「兩岸一家親」，官建安說，今年鬥茶儀式以尊老孝親為主題，啟動儀式奉茶及表演的茶人，是來自台灣在大陸工作的大學畢業生。
民進黨執政3年多，兩岸關係急凍，但阿里山茶業協會與大陸廈門市茶業協會等團體，共同主辦的鬥茶賽不中斷，今年邁入10年，鬥茶初賽11月上旬到12月中旬，由兩岸鬥茶組委會各分會、分賽區自行比賽，台灣茶農積極準備參賽，力拚烏龍茶組10連霸「茶王」。
官建安說，11月上旬到12月中旬，由兩岸鬥茶組委會各分會、分賽區自行組織比賽，2019兩岸鬥茶採兩岸頂級茶葉專家共同制定的兩岸烏龍茶評審標準審評，技術支援單位為國家茶葉品質監督檢驗中心和臺灣茶葉改良場。
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兩岸鬥茶參賽範圍不斷擴大，目前兩岸鬥茶賽區包括廈門、臺灣、武夷山、安溪、漳州（含平和、南靖、華安）、汕頭、雲南等地，參賽品種、品類已擴至8個，分別是清香型鐵觀音、濃香型鐵觀音、大紅袍、紅茶、青心烏龍、白茶、白芽奇蘭、普洱茶。
官建安說，鬥茶推動兩岸茶產業交流，認識彼此文化，透過參賽，讓大陸朋友認識、接受阿里山茶，歡迎大陸朋友到阿里山旅遊品茶；鬥茶會場在開台文化公園舉行，當地是大陸第一座紀念顏思齊開台文化為主題內容文化設施，顏思齊是兩岸同胞共同敬仰民族英雄，由民間兩岸顏氏宗親發起興建開台文化公園，重現顏思齊豐功偉績。
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