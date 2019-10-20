福建工廠大火 釀4死3傷

2019-10-20 09:44 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ／即時報導



福建南安市美林一間七層高的衛浴廠發生火警，造成4人死亡，3人受傷。

據星島網報導，火警發生在今早凌晨約2時半，現是福建美林街道秋洪衛浴廠，消防接報後立即派員到場，一個多小時後將明火撲滅。