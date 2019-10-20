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福建工廠大火 釀4死3傷

2019-10-20 09:44聯合報 記者羅印冲／即時報導

福建南安市美林一間七層高的衛浴廠發生火警，造成4人死亡，3人受傷。

據星島網報導，火警發生在今早凌晨約2時半，現是福建美林街道秋洪衛浴廠，消防接報後立即派員到場，一個多小時後將明火撲滅。

大火導致4人死亡，3名傷者送醫院救治。消息指著火層為第5層，火場面積約300平方公尺。有關善後工作和事故原因調查正進行中。

福建工廠大火，釀4死3傷。取自星島網
福建工廠大火，釀4死3傷。取自星島網
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