中化國際投資44億 新建高性能膜材料工廠
中化國際在新材料的布局有新突破，位於寧波象山縣的反滲透膜工廠昨（19）日開工，首期投資規模約人民幣10億元（約新台幣44億元），預計明年底投產，將生產的高性能膜材料可用於石油化工、電子半導體等行業的水體過濾。
界面新聞報導，中化國際隸屬於中化集團，是這家大型央企在化工類的上市公司。
象山工廠的投資主體為中化（寧波）潤沃膜科技，該公司由三方合資建立，其中中化國際持股70%，為最大股東。
中化國際膜科技事業部總經理朱建軍指出，象山工廠反滲透膜年產能將達720萬平方公尺，相當於22萬支8吋的反滲透膜，將鎖定工業超純水、工業汙水以及飲用水處理等三大領域，可供應境內市場近10%的反滲透膜需求；目前境內供應商主要為陶氏化學、海德能等海外公司。
2017年，中化國際啟動與國外技術合作方洽談，並於年底達成了在反滲透膜領域的合作意向，先前中化國際下屬的科技創新中心，已經展開這類特種膜材料的研發，並形成相關核心技術。
去年11月，中化國際與象山縣政府簽署投資協議，規劃在當地建設膜材料產業生產基地和膜研發創新中心，總投資人民幣35億元，中化國際的膜材料研發和工程建設團隊目前已進駐象山，人員規模超過30人。
朱建軍指出，象山工廠所生產的反滲透膜結合多方技術，中化國際的研發人員根據境內的水情，對反滲透膜的配方進行調整，據此編制成工藝包，與市場現有的膜材料均有所區別。
象山工廠的首期項目竣工後，中化國際還計畫繼續豐富產品組合，將業務覆蓋超濾膜、納濾膜等多種膜材料。
中化國際總經理劉紅生去年曾表示，未來十年，該公司的戰略目標是成為一家全球型的化工新材料和新能源企業。
過去兩年，中化國際在新能源和新材料產業接連布局，在新能源領域，去年收購了淮安駿盛新能源科技有限公司80%股權，該公司目前正在江蘇淮安新建一座三元鋰電池生產基地。
在新材料領域，中化國際收購西班牙特種工程塑料生產商Elix Polymers（簡稱「Elix」），Elix以生產強度高、韌性好的工程塑料ABS知名，可用於汽車、電子電器和醫療等領域，中化國際也計畫借助此次併購，在境內佈局相關產能拓展大陸市場。
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