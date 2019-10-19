英媒：趙紫陽低調入土 領導人身後事仍敏感

2019-10-19 15:15 世界日報 中國新聞組／北京19日電



已故中共前領導人趙紫陽，在「八九」學運期間因反對武力鎮壓學生而被罷黜職務。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

已故中共前領導人趙紫陽在逝世14年後，與夫人梁伯琪的骨灰18日被合葬在北京昌平區天壽園墓地，趙的子女、故舊及老家親屬大約百人出席安葬儀式，沒有官方代表，當局亦派出便衣人員在附近執勤。趙紫陽低調安葬在民間公墓，也顯示出中國領導人的「身後事」仍然敏感。

BBC報導，趙家子女在與官方協商後，為順利舉行安葬儀式，做出承諾：僅安排直系後裔參加，以家禮送葬。北京數名原本聽到消息準備低調參與安葬儀式的趙紫陽仰慕者被限制行動，未能成行。

趙紫陽在80年代主導中國的經濟和政治改革，在「八九」學運期間因反對武力鎮壓學生而被罷黜職務，只保留黨籍。之後被軟禁在家，直至2005年1月17日去世。在一部分人心中，趙紫陽有功於中國的改革開放事業。但對中共來說，趙紫陽犯有重大政治錯誤，因此他的身後事也成為重要政治問題。

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報導稱，趙紫陽雖然已無官方職務，但仍是中共黨員，去世後並沒有按中共傳統，埋葬在北京八寶山革命公墓，遺體火化後也沒有立即安葬。

獨立學者、前中共中央政治體制改革研討小組辦公室成員吳偉分析，當時的政治氣氛不允許，安放在哪裡都會成為「革命聖地」，觸及當局的敏感神經。

吳偉表示，當年如果存放在八寶山，聽說當局只允許按照「局級」幹部的級別放置在骨灰牆，家屬比較為難。當局也未必願意放在八寶山，因為每逢忌日和清明，趙在哪裡，哪裡都會成為新聞熱點，處理困難。

中共領導人逝世後，遺體及骨灰有不同歸屬。曾在80年代任《世界經濟導報》駐北京記者的張偉國表示，不論受到排斥，還是推崇，只要在黨內，都逃不掉「政治需要」的框架，即中共所說的「一切交給黨安排」。

報導指出，中共第一代領導人毛澤東曾在50年代鼓勵火化，但在70年代逝世後，當局專門建立了毛澤東紀念堂放置遺體，並開放給後世瞻仰。吳偉分析，決定修建毛澤東紀念堂在當時是一種政治表達，是在逮捕了毛澤東的遺孀江青之後，為了安撫人心、穩定局面的一種政治需要。

吳偉也說，允許家人為趙紫陽安葬，跟重新評價六四沒有任何關係，而是「官方想通了，無論趙的骨灰安葬了也好，繼續安放在故居里也好，都不可阻止人們去懷念他，每逢他的忌日或清明去祭奠他。」