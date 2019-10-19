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開車撞傷6旬老太怕賠償 假裝送醫殺人焚屍

2019-10-19 13:09世界日報 中國新聞組／北京19日電

開車撞傷6旬老太怕賠償，假裝送醫殺人焚屍。圖／世界日報提供
開車撞傷6旬老太怕賠償，假裝送醫殺人焚屍。圖／世界日報提供
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河南光山縣的曾姓男子2018年因為駕車意外撞傷67歲的方姓老太太。因為周圍有人圍觀，曾男佯裝將老太太扶上車送醫，卻因為「家裡已經沒錢賠人家了」，曾男臨起殺意，在無人之處將老太太打死並拋屍。河南省信陽市人民法院一審以故意殺人罪，判處曾男死刑

紅星新聞報導，光山縣涼亭鄉紅河村2018年3月24日發現一具被燒焦的屍體，上半身已經燒完，只剩下腿和腳。案發五日後，民警由一輛無人認領的三輪車確認死者為67歲的方姓老太太。

方姓老太太23日推著三輪車到街道賣菜時被一輛麵包車撞傷，車主下車將老太太扶到麵包車上駕車離開後，老太太即失去蹤影。警方循線調查，在曾男的車庫中尋獲未洗淨血跡的肇事麵包車，逮獲肇事逃逸的曾男。

報導指出，曾男在3月23日早晨駕車外出，在潑陂河街道撞傷推著三輪車賣菜的方姓老太太，「我下車查看老奶奶情況，她睡在馬路上，眼睛閉著，一直喊疼。」因為當時街面有目擊群眾，曾男只好佯裝將方某秀扶上車送醫院救治。

曾男駕車帶著老太太漫無目地轉悠一陣後，來到光山縣涼亭鄉賽山偏僻的山路上，將受傷的老太太強行推下車，順手撿起路邊的石頭，向其後腦勺狠狠砸去。唯恐她不死，曾男又用車上的鈍器擊打她頭部直至死亡，隨後將她推到路邊的水溝。

曾男返回家後，因為害怕有人發現方女的屍體，於是他騎摩托車返回扔屍處，將汽油澆在方女身上焚燒。

「以前經歷過一次車禍，賠了不少錢。這次又撞了人，家裡已經沒錢賠人家了。就想到把老奶奶殺了。」曾男供述自己的作案動機。2019年5月，河南省信陽市人民法院一審以故意殺人罪，判處曾男死刑。

殺人死刑屍體
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