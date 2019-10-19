親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

公路總局估6億元重建南方澳大橋 建議混凝土型式

3隻大熊貓寶寶「求包養」 花百萬可探視還能取名字

2019-10-19 12:49世界日報 中國新聞組／北京19日電

陝西秦嶺大熊貓繁育研究中心今年夏季喜迎三隻熊貓寶寶出生，在保育員照料下，三隻熊貓幼仔健康成長。如今開放公開認養，100萬元（約14萬美元）便可以終生認養及享有冠名權，網友笑稱「大熊貓大概會被冠名阿里巴巴、騰訊、萬達的名字吧！」

華商報報導，三隻熊貓分別是由熊貓媽媽「珠珠」和「樓生」所生。截至10月17日，龍鳳胎熊貓體重已增至4200g、4000g，而另一隻體型較小的熊貓也已經成長至2300g。

秦嶺大熊貓繁育研究中心的大熊貓寶寶認養規則中提到，此次大熊貓寶寶的認養共分為年度認養、終身認養和冠名認養三種形式。

年度認養時間最少為一年，每隻大熊貓每年認養費用10萬元人民幣。終身認養則是以50萬元人民幣做一次期終生認養。而對大熊貓進行一次性終身認養的同時，享有對該大熊貓冠名的權利，每隻大熊貓的冠名認養費用為100萬元人民幣。

與個人或團體簽署認養協議、冠名認養協議之後，認養方享有對被認養大熊貓的知情權和探視權，同時會在被認養大熊貓館舍懸掛認養標識牌。

報導指出，大熊貓的萌樣吸引眾多網友圍觀，許多人哀嘆這是「養不起的寶貝」，也有人說「這樣不好吧～這不就是公開炫富？」、「我們四川人都騎著上學上班，談啥錢不錢的」，更有人秀出王思聰認養熊貓的銘牌，引發網友幫「別人的熊貓」命名大賽。

大熊貓寶寶的認養共分為年度認養、終身認養和冠名認養三種形式。圖／世界日報提供
大熊貓寶寶的認養共分為年度認養、終身認養和冠名認養三種形式。圖／世界日報提供
分享

認養
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

防不勝防 湖南酒店插座藏針孔鏡頭對準床

2019-10-19 10:48

洛陽應天門遺址 再現隋唐輝煌

2019-10-17 02:17

曬國貨、買國潮…北京故宮保養品 1組2380元搶光

2019-10-19 12:32

年收65億！中國文化殿堂搶錢不手軟 竟連這個都賣

2019-10-19 08:00

香江風情／虎項金鈴 繫者解得

2019-10-19 00:27

不只「再教育」 新疆又爆強迫勞動爭議

2019-10-18 17:07

刷臉辨識被破解！小學生拿「印刷側臉照」竟騙過機器

2019-10-18 16:44

「抵制狗屁」偽科學！復旦通識課暴紅 課名就叫似是而非

2019-10-18 15:24

基督徒改信邪教「全能神」！一家5人出遊3人藏屍冰櫃

2019-10-18 15:18

「像為多艘航母準備」 路透：中國航母製造廠基建擴充

2019-10-18 15:06

北京故宮推出保養品 一組要價1萬元全賣光

2019-10-18 13:52

好狗命 狗主花15萬為愛犬蓋別墅配露天泳池

2019-10-18 13:31

陸首艘國產大型郵輪開建 最多可容納5246乘客

2019-10-18 12:17

50歲婦人櫃台前慘被夾死 駕駛領照不到2個月暴衝銀行

2019-10-18 09:17

海博會海龍現身 可探最深海溝

2019-10-18 01:48

陸內爬式動臂塔 刷新世界紀錄

2019-10-18 01:48

5大幹線 深莞惠拚2小時通港澳

2019-10-18 01:48

四川宜賓／位置特殊 小鎮成抗戰大後方文化中心

2019-10-18 01:37

四川宜賓／抗戰期間 大師學子第二故鄉

2019-10-18 01:36

四川宜賓／傅斯年、李濟、董作賓、梁思成…大師齊聚李莊

2019-10-18 01:36

四川宜賓／萬里長江第一鎮 李莊古鎮

2019-10-18 01:34

台灣高教展登港 81大學吸港生赴台

2019-10-18 00:45

趙紫陽百歲冥誕 摯友：趙稱許蔣經國

2019-10-18 00:10

西安成都最愛開公司？這些城市上半年新增企業多

2019-10-17 21:49

CNN漢服報導 被批「挾帶私貨」、「抹黑中國」

2019-10-17 16:44

兵馬俑裡建酒店竟獲批 陜西文物局：不在保護區裡

2019-10-17 16:12

中俄東線天然氣管道北段全線貫通 12月1日接俄氣

2019-10-17 15:40

茅台繼續推動行銷轉型 欲與台資商超丹尼斯合作

2019-10-17 13:22

小學生發現快遞櫃重大漏洞 照片可騙過人臉辨識

2019-10-17 12:42

提高外賣品質「美團大學」成立 設8大學院含餐飲外賣

2019-10-17 11:39

中國UFO新型軍機「超級大白鯊」 解放軍少將：只要離地5米就能改寫歷史

2019-10-17 11:22

為何鯊鯨愛跟著遼寧艦？ 都因它有「致命吸引力」

2019-10-17 10:00

從教室到農場 漳州台青耕田樂

2019-10-17 02:18

上海中心大廈 垂直馬拉松開始報名

2019-10-17 02:17

絲路國際電影節 福州登場

2019-10-17 00:49

杭州豪華商場廁所變攝影棚！網紅霸占擺拍 打掃阿姨傻眼

2019-10-16 15:18

砸670萬展數百贗品？重慶大學博物館被批「假得荒唐」

2019-10-16 14:20

跟進上海…北京將實施垃圾分類 個人違規要罰200元

2019-10-16 14:19

安徽書法賽優勝 每人捧50萬現金 挨批「土豪分花紅」

2019-10-16 14:18
看更多

熱門文章

港女命案兇嫌陳同佳致函林鄭月娥 要求協助安排赴台自首

2019-10-18 23:07

年收65億！中國文化殿堂搶錢不手軟 竟連這個都賣

2019-10-19 08:00

遭陸警扣押的舉國旗青年 臉書長文還原遭警扣押經歷

2019-10-18 13:05

吃狗肉上癮！男毒殺百條狗「開腸剖肚」 冷凍庫爆滿

2019-10-18 17:41

傳陳同佳願赴台自首 盼不被台灣判處死刑

2019-10-18 13:22

基督徒改信邪教「全能神」！一家5人出遊3人藏屍冰櫃

2019-10-18 15:18

【重磅快評】別管外頭哥哥姐姐憤不憤怒 真心贖罪就好

2019-10-18 17:38

好狗命 狗主花15萬為愛犬蓋別墅配露天泳池

2019-10-18 13:31

內憂外患 習近平四中全會再定錨

2019-10-19 00:27

傳陳同佳願赴台自首 陸委會：港方應續押偵辦

2019-10-18 16:08

北京：中國政府從未要求NBA開除莫雷

2019-10-18 16:55

中大校長指控「警員不當暴力」 港警回應：學生應報警

2019-10-18 19:06

香港中大女生吳傲雪投訴警暴 稱收恐嚇輪姦訊息

2019-10-19 09:20

林鄭月娥：港府將安排陳同佳來台

2019-10-19 09:35

防不勝防 湖南酒店插座藏針孔鏡頭對準床

2019-10-19 10:48

中共四中全會前夕 官方反常解封微信群

2019-10-18 22:26

傳陳同佳有意赴台自首 港警：他有出入境自由

2019-10-18 19:02

港中大校長公開信「同學的每一句話都打進我心坎裡」

2019-10-18 16:02

刷臉辨識被破解！小學生拿「印刷側臉照」竟騙過機器

2019-10-18 16:44

災難級設計！大學用「911恐襲照」宣傳課程被罵爆

2019-10-18 18:42

法務部籲港續押陳同佳 放棄司法主權？

2019-10-19 00:11

四中全會政治權力安排 牽動對美貿易戰

2019-10-19 00:27

陳同佳來台自首？陸委會指港府推卸責任，別具用心

2019-10-19 12:08

不只「再教育」 新疆又爆強迫勞動爭議

2019-10-18 17:07

「像為多艘航母準備」 路透：中國航母製造廠基建擴充

2019-10-18 15:06

下架香港地圖APP遭美媒指責 蘋果CEO庫克訪京受矚

2019-10-18 16:02

箱屍案港嫌致函林鄭月娥 要求協助赴台「自首」

2019-10-19 00:08

糾正寫字姿勢推「矯正神器」惹爭議 網友：似養殖場

2019-10-19 11:33

北京故宮推出保養品 一組要價1萬元全賣光

2019-10-18 13:52

2港人闖靖國神社抗議 被拘10個月後返港

2019-10-18 19:42

是否引進人造肉漢堡？麥當勞中國：先看加拿大市場測試

2019-10-18 18:43

「抵制狗屁」偽科學！復旦通識課暴紅 課名就叫似是而非

2019-10-18 15:24

滬自貿區挺積體電路 祭重賞

2019-10-19 01:31

林鄭月娥稱自己非戀棧權位

2019-10-19 10:13

港牧師：陳同佳願赴台自首 已找律師協助

2019-10-18 16:57

「你沒有聽我說，是不是？」港人：小丑說我心聲

2019-10-18 13:07

港再現反送中快閃行動 戴口罩堵路遊行

2019-10-18 14:26

蘋果上海南京東路店對面 三星開了家最大的旗艦店

2019-10-18 16:58

香江風情／虎項金鈴 繫者解得

2019-10-19 00:27

陸第3季GDP 27年最低

2019-10-19 00:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top