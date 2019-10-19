3隻大熊貓寶寶「求包養」 花百萬可探視還能取名字

2019-10-19 12:49 世界日報 中國新聞組／北京19日電



陝西秦嶺大熊貓繁育研究中心今年夏季喜迎三隻熊貓寶寶出生，在保育員照料下，三隻熊貓幼仔健康成長。如今開放公開認養，100萬元（約14萬美元）便可以終生認養及享有冠名權，網友笑稱「大熊貓大概會被冠名阿里巴巴、騰訊、萬達的名字吧！」

華商報報導，三隻熊貓分別是由熊貓媽媽「珠珠」和「樓生」所生。截至10月17日，龍鳳胎熊貓體重已增至4200g、4000g，而另一隻體型較小的熊貓也已經成長至2300g。

秦嶺大熊貓繁育研究中心的大熊貓寶寶認養規則中提到，此次大熊貓寶寶的認養共分為年度認養、終身認養和冠名認養三種形式。

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年度認養時間最少為一年，每隻大熊貓每年認養費用10萬元人民幣。終身認養則是以50萬元人民幣做一次期終生認養。而對大熊貓進行一次性終身認養的同時，享有對該大熊貓冠名的權利，每隻大熊貓的冠名認養費用為100萬元人民幣。

與個人或團體簽署認養協議、冠名認養協議之後，認養方享有對被認養大熊貓的知情權和探視權，同時會在被認養大熊貓館舍懸掛認養標識牌。

報導指出，大熊貓的萌樣吸引眾多網友圍觀，許多人哀嘆這是「養不起的寶貝」，也有人說「這樣不好吧～這不就是公開炫富？」、「我們四川人都騎著上學上班，談啥錢不錢的」，更有人秀出王思聰認養熊貓的銘牌，引發網友幫「別人的熊貓」命名大賽。