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曬國貨、買國潮…北京故宮保養品 1組2380元搶光

2019-10-19 12:32世界日報 中國新聞組／北京19日電

北京故宮推出保養品，一組要價1萬元全賣光。圖／世界日報提供
北京故宮推出保養品，一組要價1萬元全賣光。圖／世界日報提供
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繼人氣口紅、點翠眼影等爆款化妝品之後，北京故宮博物院又推出「故宮紫檀護膚品」。這一套護膚品包含三件組和五件組，三件組要價人民幣2380元（約338美元），目前全部售罄。近年，曬國貨、買國潮成為許多年輕人的生活日常，背後的原因除了產品創新的需求、消費觀的改變，還有人們逐漸提升的對中華傳統文化的自信與自豪感。

綜合媒體報導，北京故宮博物院與麗質華堂品牌合作產品「故宮紫檀護膚品」，北京故宮博物院院長王旭東表示，雙方的品牌合作是故宮博物院基於自身文化資源優勢和品牌優勢開闢的新的文化利用方式和合作途徑，透過雙方各自的優勢資源，以新的形式展示和傳播中華優秀傳統文化。

「故宮紫檀護膚品」瓶身設計靈感源自故宮博物院藏品明清兩代郎窯紅釉瓶器。三件組包括潔面乳、精華液、面霜，五件組包括柔膚水、精華液、眼霜、面膜、睡眠面膜，價格分別為人民幣2380元、3980元，產品一推出再度引發風潮，目前三件組已售罄。

大公報報導，在推出護膚品之前，故宮跨界合作推出的中國風原創彩妝就已風靡年輕一代朋友圈。2018年12月，故宮淘寶正式推出包括眼影、腮紅、口紅在內的全彩妝系列。因其設計靈感均來自故宮博物院珍藏文物，加上精緻的國潮風包裝，吸引了不少年輕人來嘗鮮，成為現象級產品，迅速售罄。

但國貨的火爆卻遠不止故宮一家。現在，一本日曆印出60萬冊，一雙小白鞋「踏上」國際時裝周……。近年，國貨銷售群體逐漸年輕化，不斷開發新產品，以全新姿態和人們相遇。從故宮文創的熱賣，到中華老字號的「觸網換新」，過去人們購買商品，追求的是實用價值，而現在，除了追求品質、體驗，消費者還要求產品有更多的文化內涵和情感共鳴等。

「故宮紫檀護膚品」瓶身設計靈感源自故宮博物院藏品明清兩代郎窯紅釉瓶器。圖／世界日...
「故宮紫檀護膚品」瓶身設計靈感源自故宮博物院藏品明清兩代郎窯紅釉瓶器。圖／世界日報提供
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