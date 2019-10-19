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香江風情／虎項金鈴 繫者解得

2019-10-19 00:27聯合報 香港特派員李春

香港反送中運動已逾四個月。 （歐新社）
香港反送中運動已逾四個月。 （歐新社）
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香港反送中焦點，看上去都在警察身上，大學和醫院，都在指控警察暴力和濫權，而警察的記者會，也在拚命破解社會對警察的各類傳說，其中最有意思的是說被十八歲學生割頸的警察是「本港警員」，而非社會傳言的「他來自廣州」。

但這一天和未來幾天，香港真正的焦點是陳同佳，就是那位在台灣殺了女友，觸發林鄭月娥想出「逃犯條例」高招，引發香港四個月驚天動地爭議的陳同佳。如非陳同佳自動現身，在香港早就被人忘掉。他預定下星期三刑滿出獄，香港聖公會教省秘書長管浩鳴出來代他說，陳同佳已決定出獄後到台灣自首。

陳同佳是在殺害女友後，用女友提款卡盜提兩萬新台幣，返回香港後再度三次盜提總共近二萬港元，並且取走潘曉穎的數位相機和iPhone 6手機，所以在香港被捕後被控兩項盜竊罪和一項處理贓物罪，其後又改控四項洗黑錢罪。

陳同佳決定出獄後赴台自首，真有如電影或小說的情節。按管浩鳴的說法，陳同佳是在獄中受洗，在獄中得知香港過去幾個月的事，知道自己引起軒然大波，感到有疑慮，希望自己自首可緩和反修例風波。

陳同佳出獄後是否赴台投案，跟香港政府已沒有關係，香港警察放話也是無意跟台灣方面有所合作了。如果他真的去了，台灣司法機構如何處置只是台灣方面依法處置的事了。

香港的反送中，牽出中國與美國一場ＮＢＡ風波，雖然商家已暗中悔棋，還有人不饒不休，當時有一段話，說「什麼叫做蝴蝶效應，就是一個香港渣男在台灣殺了自己的女友，最後導致中國內地看不了ＮＢＡ」。這段話俏皮，但陳同佳之事確是捲起香港、台灣、中國大陸三地間的一場風暴。

香港有人說，陳同佳赴台投案是好事，解鈴還須繫鈴人。但值得懷疑的是，陳同佳投案能解鈴嗎？他其實連繫鈴人都不是。

當年法眼禪師問：「虎項金鈴，是誰解得？」眾人答不出來，都認為平凡無奇又不愛幹活的法燈禪師答了句：「繫者解得。」今日香港事，陳同佳自告奮勇，但沒人有陳同佳的勇氣，承認是真正的「繫者」。

香港陳同佳警察
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