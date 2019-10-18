不只「再教育」 新疆又爆強迫勞動爭議

2019-10-18 17:07 德國之聲 德國之聲



無人機空拍揭新疆大批移囚。 取材自youtube 分享 facebook

美國國會及行政當局中國委員會 (CECC) 周四 (10月17日) 在華府針對新疆再教育營的強迫勞動議題召開聽證會，邀請了德國新疆專家鄭國恩 (Adrian Zenz) 、美國人權組織「維吾爾人權項目」主席圖爾克 ( Nury Turkel) 、美國智庫「戰略與國際研究中心」的人權倡議主任雷爾 (Amy Lehr)與紐約大學史騰商學院的商業與人權中心主任波斯納 (Michael Posner)提供他們的研究結果。

在聽證會上，德國新疆專家鄭國恩 (Adrian Zenz) 表示，再教育營只是中國政府新疆政策的其中一環，而北京的長期策略是在新疆推動強迫訓練與勞動、強迫新疆穆斯林群體產生「世代隔絕」，並有效掌控少數民族穆斯林的家庭結構。 他說：「中國政府過去幾年都以『脫貧』來掩飾這些策略，而我的研究結果也顯示中國政府正在大規模迫使成年穆斯林進行非自願勞動。 」

上億人民幣的政府補助

鄭國恩長期透過研讀中國政府在網絡上公布的公開招標信息與相關文件來計算被關押於新疆再教育營內的人數，以及中國政府在新疆推展的政策方向。 他在昨天的聽證會上指出，他的研究結果顯示，新疆政府為了鼓勵公司參與強迫勞動的計劃，會提供補助給願意訓練並雇用再教育營成員的公司。 如果一間公司願意訓練並雇用一名再教育營的成員，新疆政府便會提供總額6800人民幣的補助。另外，新疆政府也會依據各公司的銷售量提供4%的貨運補助。 鄭國恩搜集的數據顯示，有一間公司在2018年透過上述這些管道，得到總額5億人民幣(7100萬美元)的政府補助。

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他在聽證會上說：「由此可知中國政府已把再教育營轉型成一個壓榨人權的商業模式，而參與其中的公司不僅能獲得巨額的政府補助，還能從便宜的強迫勞動中獲益。 他們能因此降低特定貨物的全球價格，並把『新疆制造』轉化成一個上百億商機的商業模式。 」

「軍事化的訓練模式」

鄭國恩也提到，中國政府會強迫成千上萬遭關押的成年穆斯林接受為期1個月到3個月的訓練。他表示，為了能確保參與者的行為一致，政府會對他們進行一個月的軍事訓練、一個月的政治思想教育與一個月的職業技能訓練。 鄭國恩說：「完訓後，這些穆斯林會被送到新的工作地點，開始過著集中勞動的日子，而這些工作地點往往離他們家鄉非常遠。 」

此外，鄭國恩說官方文件也顯示，由於維吾爾女性以往都是扮演家庭照顧者的角色，為了改變她們的生活模式，新疆政府會花不少時間向維吾爾女性與他們的家人解釋到工廠全職上班的「好處」。 他表示：「中國政府意圖透過工廠勞動讓維吾爾婦女脫離傳統思維，擺脫以往『落後』的思想並助她們與現代接軌。 政府將強迫勞動定義成『受到救贖』。 」

鄭國恩認為，這些錯綜復雜的強迫勞動體系使外界難以區分哪些在線產品使用了來自新疆再教育營的原料。 正因如此，他分析任何透過高勞動產生的中國商品，都有可能與新疆的強迫勞動有關。 鄭國恩向美國國會議員建議：「全球各國應該針對新疆強迫勞動的現象展開調查，尤其是針對供應鏈中很可能含有這些原料的產業。 任何想要將低勞動技術產品出口到美國的中國公司，都必須能證明他們的產品不含來自新疆再教育營的原料。 」

服飾業是最大「受益者」

「戰略與國際研究中心」周四发布的報告也顯示，新疆的強迫勞動與西方的供應鏈有緊密的關系。 其中，中國超過80%的棉花都來自新疆，而中國也是全球最大的棉花供應國。報告指出，這使歐美許多產品都仰賴中國棉花，導致不少歐美服飾品牌都很可能混入新疆強迫勞動所產出的棉花。

隨著全球對新疆強迫勞動議題的意識逐漸提升，不少跨國企業也紛紛在輿論壓力下，終止與新疆供貨商的合作。 本周三，澳洲廣播公司報導澳大利亞品牌Cotton On與Target Australia紛紛在進行內部調查後，決定終止與新疆供貨商的合作。 此外，本月初美國海關與邊境保衛局发出通知下令禁止進口和田泰達成衣工廠出口的產品。 該公司主要替像好市多這樣的批发商供應睡衣，2018年總共出口了135公噸的成衣到美國。

美國服裝暨鞋類協會周四也发表聲明，表示對美國公司的供應鏈中含有新疆強迫勞動的原料感到擔憂，並呼籲中國政府盡速協助各公司了解相關細節。 聲明寫道：「我們正積極運用現有信息，協助成員了解新疆強迫勞動的現況。 」

專家籲華盛頓產生對策

除了要求各企業自行就新疆強迫勞動議題對自身的供應鏈展開調查外，專家也呼籲美國政府立即產生對策。 「戰略與國際研究中心」的人權倡議主任雷爾 (Amy Lehr) 負責調查並撰寫該機構周四发布的研究報告，而她在聽證會中建議美國國會利用《全球馬格尼茨基人權問責法》 (The Global Magnitsky Human Rights Accountability Act) 對與新疆強迫勞動問題有關聯的中國官員進行制裁。 此外，她認為政府也應該針對已知含有新疆強迫勞動原料的產品建立一份列表，並以此來警告相關公司。

紐約大學史騰商學院的商業與人權中心主任波斯納 (Michael Posner) 則呼籲美國政府應明確列出在新疆推行強迫勞動的官員姓名、通過相關法案、並利用法案來懲罰與新疆強迫勞動相關的公司。

共和黨眾議員史密斯 (Christopher Smith) 將新疆強迫勞動形容成「中國政府對其人民的剝削」，並要求美國政府盡快透過《全球馬格尼茨基人權問責法》來制裁中國政府官員。 自從國際社會開始關注新疆再教育營後。

中國政府將外界所指的「再教育營」稱為「職業培訓中心」或是「寄宿學校」，並強調這些培訓是讓新疆的少數民族穆斯林能習得謀生技能，脫離貧困。 不過各國專家與媒體報導卻仍不斷揭露中國政府在新疆對人權的迫害。

【 本文章由德國之聲授權提供】