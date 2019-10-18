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刷臉辨識被破解！小學生拿「印刷側臉照」竟騙過機器

2019-10-18 16:44世界日報 中國新聞組／廣州18日電

號稱高端科技的「刷臉」快遞櫃，竟然用電腦打印的照片就可以刷開？大陸杭州某小學的學生日前在課外科學實驗中發現，用照片就能「騙過」豐巢快遞櫃解鎖取件；隨後有媒體用打印照片進行測試，五次有四次成功刷臉解鎖，唯一失敗的一次只是因為照片沒拿穩。更離譜的是，就連遠處偷拍的側臉照也能「刷」開豐巢智能櫃。

南方都市報報導，測試人員拿著打印出的照片對準攝像頭，將身體藏在攝像頭識別範圍之外，結果不到1秒，系統就「識別成功」，與包裹主人相關的信息全部彈了出來。

報導指出，2018年5月16日起，豐巢在深圳市櫃機上線人臉識別寄件，並逐步推廣全國，已開通深圳、北京、天津、重慶、上海等城市。對智能櫃的「不設防」，豐巢智能櫃平台工作人員表示，出現刷臉問題的智能櫃是試運營版本，只是在小範圍測試，收到用戶反應後已下線，預計將在功能完善之後再考量上線。

據了解，豐巢智能櫃引入了騰訊優圖的人臉識別功能，以及AI物聯網技術，騰訊雲為豐巢提供的三方面技術支撐，包括實名認證、人臉核身以及人臉匹配。豐巢目前以櫃機為維度來為用戶創建人臉庫，當用戶到達櫃機時，系統會根據櫃機編碼找到對應的人臉庫，並在人臉庫裡進行搜索匹配，找到對應的用戶，匹配出用戶對應的取件或者寄件，每步都需要一定的深度學習能力。

據報導，中郵速遞易、菜鳥等也推出了可刷臉的智能櫃，並強調可避免用照片「以假亂真」。據悉，中郵速遞易的人臉識別智能快遞櫃搭載的是ZOLOZ人臉識別技術，號稱具有生物識別技術，準確度和安全性較高，採用的專利活體和眼紋技術能防止照片、視頻、 3D軟件等偽造冒用。菜鳥智能櫃的人臉識別技術，則設置了多重身分驗證交互流程，後台歷經多輪比對和活體檢測，即便使用本人照片和視頻都無法通過核驗。

據業內人士分析，人臉識別技術主要分為2D和3D，如果採用的是2D技術，即採集人臉的時候是通過2D攝像頭拍攝平面圖像，相當於形成一張照片，實際取件中刷臉和刷照片並沒有差別，便容易被照片所「欺騙」。如果是安全技術級別更高的3D人臉識別技術，就需要通過3D技術的多個攝像頭立體成像，分析的準確性和安全性大大提高。

值得注意的是，對於人臉識別可能出現的問題，《豐巢智能櫃人臉識別用戶協議》中提到，「豐巢無法保證所提供的服務毫無瑕疵……您已明確知悉，人臉識別在現有技術層面仍存在局限性或不確定性，豐巢提供的識別結果僅供您參考使用，您基於人臉識別結果作出的其他決定或實施的其他行為與豐巢無關，豐巢亦不承擔任何責任。」

大陸杭州某小學的學生日前在課外實驗發現，用照片就能「騙過」解鎖機器。圖翻攝自都市...
大陸杭州某小學的學生日前在課外實驗發現，用照片就能「騙過」解鎖機器。圖翻攝自都市快報
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人臉辨識北京深圳物聯網AI
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