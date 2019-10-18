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基督徒改信邪教「全能神」！一家5人出遊3人藏屍冰櫃

2019-10-18 15:18世界日報 中國新聞組／北京18日電

老人錢序德原本是基督教徒，卻加入邪教「全能神」。圖翻攝自澎湃新聞
老人錢序德原本是基督教徒，卻加入邪教「全能神」。圖翻攝自澎湃新聞
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大陸南京日前發生一起離寄案件，一家5人出遊僅1人生還的案件，其中3名老人被藏屍冰櫃，另1人墜樓身亡。警方調查後發現全家多人加入「全能神」宗教團體，法醫學系教授認為，兩名女性為主動絕食而死。

南方周末報導，2018年7月，老人錢序德和妻子、女兒錢立梅、外孫女以及堂嫂，一起外出旅遊。此後大半年，上述5人一直失聯。

2018年10月，老人錢序德在旅遊途中去世，當時3個大人商量買冰櫃，將遺體放在出租屋裡。兩三個月後，堂嫂李蘭珍生病，錢立梅提議送回老家，她說「不回去，和你們在一起」，不久絕食身亡；2019年2月，錢妻皇甫紅英絕食而死。

深圳警方通報，3具屍體衣著完整，體表無外傷、無血跡，初步排除刑事案件及他殺。

2019年5月，外孫女繆珂妍在網上網戀，便來到對象所在的河南商丘。錢立梅隨後也住進女兒開房的酒店，要「拉著女兒去跳樓」。繆珂妍不同意，錢立梅就自己跳樓。當天正好是母親節。就在錢立梅跳樓次日，繆珂妍和男朋友也曾試圖服毒自殺，但因為買的是假老鼠藥沒有成功。

報導指出，錢序德是南京湯山一帶基督教界知名人物，還與他人共同建起現在的湯山教堂，不過早在1990年脫離教會。但並未放棄傳教，而是在當地私設7個固定的聚會點，帶領信眾做禱告、讀聖經，此後加入「東方閃電」組織。

「東方閃電」又名「全能神」組織，公開資料顯示，該教宣揚「末日審判」，聲稱信的人會「得救」。錢序德的妻子、堂嫂加入其中，此後女兒患上婦科病治不好，也開始信教。

2016年錢序德查出帕金森綜合症，由信「全能神」改信「新道」，與妻子的矛盾愈演愈烈，還對家人說過想勒死妻子。2018年6月，錢序德重新被「全能神」接納，並加入「旅遊團」，家人便開始頻頻外出旅遊。

錢男與妻子、堂嫂死在出租套房裡。圖翻攝自翻攝新京報
錢男與妻子、堂嫂死在出租套房裡。圖翻攝自翻攝新京報
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