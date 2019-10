「抵制狗屁」偽科學!復旦通識課暴紅 課名就叫似是而非

2019-10-18 15:24 世界日報 中國新聞組/北京18日電



大陸上海復旦大學本學期新開一門通識課,課名叫做「似是而非」,專門擊破網路上眼花繚亂的「偽科學」。暴紅課程吸引超過千名學生選課,就算課堂已經滿座,但擋不住學生求知欲,站著也要聽。

新民晚報報導,復旦開設「似是而非」課程的靈感來自於幾名老師偶然看到文章,得知美國華盛頓大學開了一門「抵制大數據時代狗屁課程」(Calling Bullshit In the Age of Big Data),他們發現這門課與大家之前的想法不謀而合,當即起意開設一門復旦版「抵制狗屁」課程。

數學科學學院教授樓紅衛集結文、理、工、醫不同學科12位老師,從各自專業領域出發,講述有關「偽科學」的事例。每到上課時間,「似是而非」的教室一座難求,大量學生站著聽課。第一輪選課過程中,在課程容量為258人的情況下,「似是而非」選課人數超過1000人。

樓紅衛表示:「太多受過高等教育的人,對於一些常識性的東西,時常會有錯誤的認知,缺乏必要的判斷能力,尤其是當他們面對本專業之外的一些爭議時。」

「一家醫院患者死亡率高,是不是這家醫院就不好?」、「西南某地區發生地震,不少房屋倒塌,是不是所有房屋都該到達一定的抗震等級?」、「天賦基因檢測究竟靠譜嗎?」每天,網路上林林總總的資訊讓人眼花繚亂,不實資訊甚至誤導民眾做出錯誤決定。

樓紅衛指出,「這種邏輯上的錯誤廣泛存在於大量統計資料和新聞報導之中。它們站不住腳,經不起爭論,卻讓人印象深刻並難以抗拒」。樓紅衛希望,這門課能夠為糾正不同學科裡令人印象深刻的偏見,提供一些思考方式。