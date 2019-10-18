好狗命 狗主花15萬為愛犬蓋別墅配露天泳池

2019-10-18 13:31 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



江蘇淮安一名狗主人花了人民幣3.5萬元（新台幣15.3萬元），為寵物狗在自己家的院子裡建了一座「別墅」，有露天泳池、烘毛機等，其中露天游泳池就花了人民幣5,000。

澎湃新聞報導，這名狗主人表示，他不是敗家，以前因為疏於照顧，導致一隻狗死亡，所以想給其他狗最好的生活。