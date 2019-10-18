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好狗命 狗主花15萬為愛犬蓋別墅配露天泳池

2019-10-18 13:31聯合報 記者林宸誼╱即時報導

江蘇淮安一名狗主人花了人民幣3.5萬元（新台幣15.3萬元），為寵物狗在自己家的院子裡建了一座「別墅」，有露天泳池、烘毛機等，其中露天游泳池就花了人民幣5,000。

澎湃新聞報導，這名狗主人表示，他不是敗家，以前因為疏於照顧，導致一隻狗死亡，所以想給其他狗最好的生活。

狗主人指出，其實人民幣3萬多就是出去旅遊的錢，但是他沒出去玩，把旅遊的錢省下來做狗別墅。

圖/影片截圖
圖/影片截圖
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