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陸首艘國產大型郵輪開建 最多可容納5246乘客

2019-10-18 12:17聯合報 記者許依晨／即時報導

中國大陸首艘國產大型郵輪今天開建，這艘大型郵輪總噸位約13.55萬，最多可容納乘客5246人，計劃於2023年下半年交付運營。

科技日報報導，10月18日，在中國船舶工業集團有限公司所屬上海外高橋造船有限公司，等離子切割機隨即對大陸首艘自主建造郵輪進行鋼板切割，郵輪全面進入實質性建造階段，並標誌著大陸船舶工業正式跨入大型郵輪建造新時代。

報導指出，與歐美國家成熟的郵輪產業體系相比，中國大陸郵輪市場起步較晚，但發展迅猛。2006年，大陸開啟郵輪旅遊時代。十年間，郵輪乘客從不足1萬人猛增至2016年的212萬人，年均增速超過40％。相關機構預測，到2035年中國大陸郵輪遊客總量將達1400萬人次，中國大陸或將成為全球最大郵輪旅遊市場之一。

然而，目前全球大型郵輪建造產能略顯不足，歐洲7萬總噸以上郵輪年產能僅為8艘左右，且2025年前交付的郵輪建造船位基本已滿。此外，目前世界郵輪設計建造及配套產業鏈主要集中在歐洲，中方與其合作侷限於郵輪產業下游低端、低利服務。

中國大陸快速興起的郵輪經濟催生出對郵輪運營的巨大需求，也催生出郵輪設計及建造需求。但作為「造船業皇冠上的明珠」，大型郵輪的設計、建造難度巨大，門檻極高，堪稱「巨系統工程」。

中船郵輪科技發展有限公司副總經理汪彥國表示，2018年，在首屆中國國際進口博覽會上，中船集團與美國嘉年華集團、義大利芬坎蒂尼集團正式簽訂合同，首艘國產郵輪的詳細設計工作由中船郵輪旗下的中船芬坎蒂尼郵輪產業發展有限公司承擔。

從義大利芬坎蒂尼引進的設計圖紙及建造管理文件就達15萬頁、近2.1噸，整船由2500萬零件組成。在設計方面，外高橋造船引進了國際最新的三維設計軟件，投入大量設計人才以及IT輔助人員不斷進行軟件的二次開發。此外，在建造管理方面，升級原有信息化系統整合開發SWSTIME系統，可實現大型郵輪2500萬個零件從設計、採購、生產建造、調試到交付的全時段追蹤。

大陸首艘國產大型郵輪效果圖。（科技日報）
大陸首艘國產大型郵輪效果圖。（科技日報）
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