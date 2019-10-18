陸首艘國產大型郵輪開建 最多可容納5246乘客

2019-10-18 12:17 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ／即時報導



中國大陸首艘國產大型郵輪今天開建，這艘大型郵輪總噸位約13.55萬，最多可容納乘客5246人，計劃於2023年下半年交付運營。

科技日報報導，10月18日，在中國船舶工業集團有限公司所屬上海外高橋造船有限公司，等離子切割機隨即對大陸首艘自主建造郵輪進行鋼板切割，郵輪全面進入實質性建造階段，並標誌著大陸船舶工業正式跨入大型郵輪建造新時代。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！ × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

報導指出，與歐美國家成熟的郵輪產業體系相比，中國大陸郵輪市場起步較晚，但發展迅猛。2006年，大陸開啟郵輪旅遊時代。十年間，郵輪乘客從不足1萬人猛增至2016年的212萬人，年均增速超過40％。相關機構預測，到2035年中國大陸郵輪遊客總量將達1400萬人次，中國大陸或將成為全球最大郵輪旅遊市場之一。

然而，目前全球大型郵輪建造產能略顯不足，歐洲7萬總噸以上郵輪年產能僅為8艘左右，且2025年前交付的郵輪建造船位基本已滿。此外，目前世界郵輪設計建造及配套產業鏈主要集中在歐洲，中方與其合作侷限於郵輪產業下游低端、低利服務。

中國大陸快速興起的郵輪經濟催生出對郵輪運營的巨大需求，也催生出郵輪設計及建造需求。但作為「造船業皇冠上的明珠」，大型郵輪的設計、建造難度巨大，門檻極高，堪稱「巨系統工程」。

中船郵輪科技發展有限公司副總經理汪彥國表示，2018年，在首屆中國國際進口博覽會上，中船集團與美國嘉年華集團、義大利芬坎蒂尼集團正式簽訂合同，首艘國產郵輪的詳細設計工作由中船郵輪旗下的中船芬坎蒂尼郵輪產業發展有限公司承擔。