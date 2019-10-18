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50歲婦人櫃台前慘被夾死 駕駛領照不到2個月暴衝銀行

2019-10-18 09:17香港01 李福源

路人看到失控的越野車紛紛慌忙走避。（Youtube影片截圖）
路人看到失控的越野車紛紛慌忙走避。（Youtube影片截圖）
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貴州貴陽市週一（14日）發生恐怖車禍，一名剛在8月底考取駕照的27歲李姓女司機，獨自駕駛越野車不慎撞上一輛三輪車，然後失控衝入附近一間銀行，造成至少1死3傷。

事發於下午約1時半，李女駕駛的越野車撞上一輛三輪車，繼而衝上行人路再失控衝入路邊一間銀行；從監視器畫面片段所見，一群路人紛紛慌忙走避，但一名在銀行櫃台前辦理手續的50多歲婦人，一轉身查看情況時，越野車已高速駛至，她根本來不及反應，當場慘被撞死。

8月底領到駕照

意外發生後，由於越野車堵塞著銀行大門，職員要先將大門玻璃擊碎才能抬出傷者送院。警方表示，李女操作不當，已排除酒駕嫌疑，而她8月底才剛領到駕照；除了櫃台前婦人被夾死外，意外中還有兩名傷者，三輪車司機則僅受輕傷，事後自行回家休息。

其中一名女傷者稱，至今仍心有餘悸，當時自己是到銀行提款，與職員聊天時「突然聽到轟的一聲」，幸好及時躲避；她腿部受傷，暫時無法正常行路，需住院接受治療。

延伸閱讀：

【慎入】停車場出入口踎低　母女同捱車撞　B女兩度遭輾壓慘死

冷血司機兩度輾過車禍傷者　 網民紛譴責「若不重判天理難容」

文章授權轉載自《香港01》

駕照車禍
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