趙紫陽百歲冥誕 摯友：趙稱許蔣經國

2019-10-18 00:10 聯合報 記者 聯合報 記者 呂佳蓉 ／綜合報導



十七日是中共前總書記趙紫陽100歲冥壽，趙家日前已開設靈堂。 （明報網） 分享 facebook

十月十七日是中共前總書記趙紫陽的百歲冥誕，這一天趙的同鄉與舊部前往其故居祭拜，除了讚揚其對大陸改革開放的貢獻，也認為「六四」終有天會得到平反。他的生前摯友宗鳳鳴指出，趙紫陽生前在談及台港時曾表示，香港與台灣能有今天的發展，是因一直處於自治狀況，如果一直處在大陸的管制下，就不會有這樣的發展結果。

趙紫陽的故居位於北京富強胡同，昨天一早就有大量警車停泊，現場警備森嚴，公安與便衣警察在故居外戒備、加強監控，自趙家出入者還需向警方出示身分證。而故居內趙紫陽的家人在百歲冥誕前夕，重新布置了他的生前書房，以迎接訪客前來祭拜。

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前往祭拜的河南同鄉趙志偉表示，老家在十七日也舉行了紀念儀式，近百名村民已抵達北京，他稱許趙對改革開放的貢獻，會得到歷史肯定。一位舊部的兒子也專程從武漢前來祭拜，他稱趙紫陽堅持真理、熱愛人民、不畏強權，「六四」短期內難以得到平反，但總有一天會得昭雪。

中共官方至今對「趙紫陽」三字態度仍十分隱晦，趙紫陽雖因六四黯然下台，但其指引的政治體制改革方向影響深遠。宗鳳鳴是「趙紫陽軟禁中的談話」一書作者，他曾在趙下台後，多次進出趙的故居，並記錄下雙方多次談話，匯集成該書。

紐約時報中文版近來刊出宗鳳鳴與人大哲學教授單少傑談話內容。宗鳳鳴表示，趙紫陽政治改革理念為實行民主政治，要把中國變成一個民主與法治的國家。共產黨的執政地位可以不變，但執政方式必須改變，必須開明執政。趙也說過，中國不轉向民主政治，是違反世界潮流，違背人心。

有關於台灣的內容，宗鳳鳴表示，趙對蔣經國稱許有加，因蔣經國受國民黨的一黨專政意識型態，與蘇聯無產階級專政意識型態的多年影響，但卻能突破這些專制主義意識型態的束縛，推進台灣的民主政治，同時又發展台灣的經濟。

趙紫陽出生於一九一九年十月十七日，一九八七年中共第十三次全國代表大會在北京舉行，趙紫陽做了題為「沿著有中國特色社會主義道路前進」的報告，報告的第五部分論述政治體制改革。一九八九年發生「六四」事件，中共高層指控趙紫陽「分裂黨和國家，支持動亂分子」，撤銷其總書記一職，並軟禁長達十五年，趙最終於二○○五年逝世。