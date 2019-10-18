5大幹線 深莞惠拚2小時通港澳

2019-10-18 01:48 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／綜合報導



近年深莞惠經濟圈加速發展，「推進深莞惠聯動發展」最近也被明確寫入「關於支持深圳建設中國特色社會主義先行示範區的意見」。廣東省交通運輸廳、省發改委等部門透露，目前規劃新建深圳至惠州機場、惠城連接深圳東部過境高速與蓮塘口岸等5條幹線通道，加上研究深惠城際與深圳地鐵線路對接，到2030年將形成「珠江東岸1小時通勤圈」，與港澳2小時互通。

據香港文匯網，為對接深圳產業的外溢輻射，近年惠州、東莞不斷加密和完善對深圳等周邊城市的高速通道。其中，從莞高速惠州段已於今年1月通車，惠清高速將於今年內將建成，河惠莞高速、惠龍高速等通道加快建設。數據顯示，僅惠州在近3年便承接深圳轉移招商項目200個以上，投資超過人民幣1,000億元。

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廣東省交通運輸廳有關負責人表示，在目前修編的「廣東省高速公路網規劃」中，增加深圳至惠州機場、深圳（經惠州）至深汕特別合作區、花莞高速東延至惠州、蓮花山通道東延線（接惠州）、惠城連通蓮塘口岸等5條重大幹線通道。

廣東省發改委在回覆省政協委員「關於發揮惠州在粵港澳大灣區建設中的作用的提案」中也透露，目前正在開展深莞惠路網銜接交通設計前期研究，並考慮將深圳外環高速預留深惠機場高速接入條件；而目前惠州機場正在推進千萬級幹線機場建設。

為實現惠州與蓮塘口岸連接，快速通達香港，目前惠州已開展「惠州市高速公路網規劃」修編工作，將規劃建設惠城至深圳高速公路，連接深圳東部過境高速，實現與蓮塘口岸的無縫對接。同時，加快深惠城際與深圳地鐵線路的對接規劃研究，而深惠城際已列入正在制訂的粵港澳大灣區城際鐵路建設規劃。

「目前深莞惠三市也在編製實施『深莞惠交通運輸一體化規劃』。」上述有關負責人表示，到2030年，深莞惠將形成「珠江東岸1小時通勤圈」，與珠三角其他城市、港澳之間實現2小時互通，構建「15-30-60分鐘」區域綜合客運樞紐服務圈。