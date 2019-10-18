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陸內爬式動臂塔 刷新世界紀錄

2019-10-18 01:48聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

大陸機械設備大廠－中聯重科宣布，成功研製出全球最大噸位內爬式動臂塔式起重機LH3...
大陸機械設備大廠－中聯重科宣布，成功研製出全球最大噸位內爬式動臂塔式起重機LH3350-120。 圖／取自中聯重科官網
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全球最大噸位內爬式動臂塔機LH3350-120，16日在位於湖南常德的中聯重科塔機智能工廠下線，該動臂塔機以120噸的最大起重量刷新世界紀錄，可望打破外資品牌超大型動臂塔式起重機在超高層建築工程中的壟斷。

據中新社報導，近年來，隨著經濟的快速發展，中國超高建築日漸增多。安裝在建築物內部電梯井或樓梯間，可隨施工進程逐步向上爬升的超大型內爬式動臂塔機，已成為超高建築領域施工炙手可熱的「大力王」。

為順應超高建築模組化吊裝日益大型化的新趨勢，中聯重科集結60餘位資深專家組建了研發團隊，歷時兩年，打造出LH3350-120這款高性能內爬式動臂塔機，為全球高層與超高層建築施工提供強有力的技術裝備支撐。

中聯重科動臂塔機平台經理、項目負責人劉聖平表示，該動臂塔機起重力矩為3,350噸米，最大起重量達120噸，相當於能吊起17頭成年大象。

LH3350-120動臂塔機還有著110公尺每分鐘的起升速度和8.5毫米每秒的蟻速就位技術，讓施工既快又準，讓作業更高效，其內爬高度可達73公尺，也突破了行業紀錄，在600公尺超高建築施工時，可減少近10次內爬次數，節省35%內爬頂升費用。

對於超大型塔機，裝拆和轉場運輸困難是行業共同面臨的難題，LH3350-120動臂塔機在平衡臂的形式、標準節連接方式等方面都具有創新，裝拆便捷，極大地提昇了設備在轉場運輸過程中的經濟效益。 報導稱，智能互聯也是一大亮點。LH3350-120動臂塔機採用行業領先的「柴油動力、電液比例控制、液壓驅動」動臂塔機關鍵技術，更好地實現了智能化。

據了解，該動臂塔機整套關鍵技術已申請專利成果12項，其中發明專利10項。

首台LH3350-120動臂塔機在16日下線儀式現場，就完成簽約銷售。

建築專利
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