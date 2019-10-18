陸內爬式動臂塔 刷新世界紀錄

2019-10-18 01:48 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



大陸機械設備大廠－中聯重科宣布，成功研製出全球最大噸位內爬式動臂塔式起重機LH3350-120。 圖／取自中聯重科官網 分享 facebook 全球最大噸位內爬式動臂塔機LH3350-120，16日在位於湖南常德的中聯重科塔機智能工廠下線，該動臂塔機以120噸的最大起重量刷新世界紀錄，可望打破外資品牌超大型動臂塔式起重機在超高層建築工程中的壟斷。

據中新社報導，近年來，隨著經濟的快速發展，中國超高建築日漸增多。安裝在建築物內部電梯井或樓梯間，可隨施工進程逐步向上爬升的超大型內爬式動臂塔機，已成為超高建築領域施工炙手可熱的「大力王」。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × i 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！ × i 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

為順應超高建築模組化吊裝日益大型化的新趨勢，中聯重科集結60餘位資深專家組建了研發團隊，歷時兩年，打造出LH3350-120這款高性能內爬式動臂塔機，為全球高層與超高層建築施工提供強有力的技術裝備支撐。

中聯重科動臂塔機平台經理、項目負責人劉聖平表示，該動臂塔機起重力矩為3,350噸米，最大起重量達120噸，相當於能吊起17頭成年大象。

LH3350-120動臂塔機還有著110公尺每分鐘的起升速度和8.5毫米每秒的蟻速就位技術，讓施工既快又準，讓作業更高效，其內爬高度可達73公尺，也突破了行業紀錄，在600公尺超高建築施工時，可減少近10次內爬次數，節省35%內爬頂升費用。

對於超大型塔機，裝拆和轉場運輸困難是行業共同面臨的難題，LH3350-120動臂塔機在平衡臂的形式、標準節連接方式等方面都具有創新，裝拆便捷，極大地提昇了設備在轉場運輸過程中的經濟效益。 報導稱，智能互聯也是一大亮點。LH3350-120動臂塔機採用行業領先的「柴油動力、電液比例控制、液壓驅動」動臂塔機關鍵技術，更好地實現了智能化。

據了解，該動臂塔機整套關鍵技術已申請專利成果12項，其中發明專利10項。

首台LH3350-120動臂塔機在16日下線儀式現場，就完成簽約銷售。