海博會海龍現身 可探最深海溝

2019-10-18 01:48 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／綜合報導



2019中國海洋經濟博覽會以「藍色機遇、共創未來」為主題，包括「蛟龍號」載人潛水器模型等大量大陸自行研發的海洋裝備，吸引不少參觀民眾和媒體目光。 新華社 分享 facebook 為推動深圳打造全球海洋中心城市的建設，中國海洋經濟博覽會（海博會）日前在深圳舉行。深圳市委書記王偉中表示，此次海博會將對加強國際海洋合作、構建海洋命運共同體必產生重要的推動作用。此次海博會吸引了21個國家和地區的455家企業和機構參展。大量中國新發明如蛟龍號、深海一號、藍鯨一號等紛紛亮相，吸引了大量的觀眾和媒體的目光。

據香港文匯網報導，蛟龍號吸引了大量觀眾和媒體的目光。國家深海基地管理中心深海之路展覽館館長於怡表示，他們今年在深圳展示的是三龍一曲戲，有蛟龍、海龍和潛龍。無人深海探測器「海龍號」最深可達1萬1千公尺，未來將探測全球最深的馬里亞納海溝。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × i 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！ × i 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

中集來福士市場部經理王正權表示，他們研發的大數據平台是用於海洋牧場實時數據監控，最大亮點就是可以把海底的水文條件實時地傳輸進行分析，從而更好地為養殖服務。

負責藍鯨一號展覽的中集海洋工程有限公司副總工程師傅強表示，此前，藍鯨一號在南海試點開採可燃冰，一時轟動全球。藍鯨平台是全球最先進的半潛鑽井平台，目前在南海執行油氣開採作業。其作業水深能到3,600多公尺，鑽井深度達到1萬5,000多公尺，排水量6萬9,000多噸。其配備了先進的雙鑽塔作業系統，鑽井作業效率提升了30%。

華為海洋網絡展館有關負責人則表示，截至目前，華為在全球交付了98個項目，交付的海纜長度高達5.9萬公里。在水深不超過1,000公尺以內，均可通過工程船在海底鋪設海纜。