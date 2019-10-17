西安成都最愛開公司？這些城市上半年新增企業多

2019-10-17 21:49 聯合報 記者 聯合報 記者 張運祥 ╱即時報導



《第一財經》以2019年上半年為調查時間，以四大直轄市和各省會城市為註冊地範圍，通過啟信寶查詢發現，西安、成都、上海、廣州和重慶，是2019年上半年新增企業數量前五個省市。

其中，西安新增34.35萬家，成為新增企業最多的城市；成都以25.89萬家為新增企業數第二的城市；上海、廣州、重慶新增企業分別為20.11萬家、18.20萬家和16.93萬家，分列第三、第四和第五位。這五個城市新增企業都超過15萬家，成為第一梯隊。

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濟南、鄭州、石家莊、天津、合肥、杭州、南京、武漢則位列第六到13位，成為第二梯隊。這八個城市新增企業都超過10萬家。其中第六位濟南新增企業13.44萬家，武漢第13位，新增企業為10.09萬家。

報導稱，一般情況下，企業總量和新增企業數量跟當地的經濟總量有關，也跟人口規模正相關。但因時間段不同，當地政府採取的政策措施不同，新增企業數量可能不一定跟人口規模和經濟總量正相關。

以本文研究的2019年1~6月時間段為例，無論從人口數量還是從經濟總量來看，企業新增數量排名第一和第二的西安和成都，在直轄市和省會城市裡，GDP排名都不算突出：2018年成都GDP為人民幣1.53兆元，在直轄市和省會城市裡排第六；西安以GDP總量8349億元排第13位。

同樣，北京2018年的GDP總量為3,03兆元，在31個城市中僅次於上海，排名第二，但其2019年上半年新增企業卻排第14位，不到10萬家。

這個結果跟目前各城市採取的人口調控政策及人口增長情況密切相關。

報導指出，西安、成都、鄭州、合肥、武漢等新一線城市，最近一兩年頒布一系列的人才引進政策，常住人口數量大增。西安2018年新增常住人口38.7萬人；杭州新增33.8萬人；成都新增28.53萬人；鄭州新增25.5萬人；武漢新增18.81萬人；合肥新增12.2萬人。除深圳、廣州外，西安、杭州和成都這三個城市的人口增量分列3~5位。

與此同時，像北京和上海這種超大城市，卻在適當控制人口流入。北京2018年常住人口減少16.5萬人，上海新增常住人口是5.45萬人，相比其他幾個省會城市，增長比較少。

在新增企業中，再從所在行業分析會發現，批發業、零售業和餐飲等傳統行業，因進入門檻低，需求量大，成為各大城市新增企業的主力。以西安為例，批發業新增企業2萬7936家，占新增企業8.13%；零售業新增19萬9218家，占新增企業一半以上；餐飲業新增2萬3381家，占新增企業6.81%，三大行業合計占新西安增企業72.93%。

調查指出，城市產業結構不同，某些行業新增企業的比例會有很大不同。比如在上海，零售、批發和餐飲三大傳統行業占新增企業數分別為15.51%、9.16%、6%，三大行業合計為31.11%，但商務服務業一類，新增企業7萬2284家，占新增企業數35.93%，體現上海以商務和服務為主的產業結構。