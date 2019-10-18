親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

四川宜賓／萬里長江第一鎮 李莊古鎮

2019-10-18 01:34聯合報 特派記者胡明揚／四川宜賓報導

旋螺殿，李莊古鎮建於明代的古建築。 圖／本報宜賓傳真
旋螺殿，李莊古鎮建於明代的古建築。 圖／本報宜賓傳真
分享
四川宜賓郊區的李莊，是長江邊的千年古鎮，「傳承文化有功績，工藝四絕堪稱奇。」是古鎮特色，有「萬里長江第一鎮」之稱。

李莊古鎮建於梁代大同六年（西元540年），已有1470餘年的建置歷史。由於瀕臨長江，故為明清水運商貿之地。鎮上酒肆茶樓，商店林立，繁華熱鬧。現仍保存明、清時期古鎮的格局和風貌，石板街道，兩旁多為清代建築；臨江碼頭，有石板階梯層層疊疊而上，通往大街，具有濃厚的川南地方民族特色。

「萬里長江第一鎮」李莊古鎮 圖／本報宜賓傳真
「萬里長江第一鎮」李莊古鎮 圖／本報宜賓傳真
分享

古建築群中的木雕石刻做工精細，栩栩如生。建築大師梁思成稱「梁柱結構之優，頗足傲於當世之作」的「旋螺殿」，與「魁星閣」、「百鶴窗」、「九龍碑」一起，堪稱古鎮四絕。

李莊鎮文物古跡眾多，人文景觀薈萃，現較完好地保存的有明清的慧光寺、東嶽廟、旋螺殿、文昌宮、南華宮、天上宮、張家祠堂、羅家祠堂、栗峰山莊、四姓大院民居、肖家院民居等。

建於清代的李莊古鎮祖師殿，是抗戰時期同濟大學醫學院舊址。 記者胡明揚／攝影
建於清代的李莊古鎮祖師殿，是抗戰時期同濟大學醫學院舊址。 記者胡明揚／攝影
分享

其中，栗峰山莊是清朝乾隆年間李莊望族張家所建私家大宅，為典型的四合院經典民居。抗日戰爭期間，這裡曾是中央研究院歷史語言研究所的遷駐地，一大批知名學者傅斯年、李濟、董作賓、勞幹等，皆在這裡工作和訪問過。

古建築專家梁思成把「栗峰山莊」作為川南民居的經典之作，收入「中國建築史」一書。進入院門，可以看到一塊石碑，是1946年5月1日，中央研究院在離開李莊前，由傅斯年、李方桂、李濟、董作賓、梁思成等50多位學者所立，表達他們對李莊的感情。碑文由陳槃撰文，字體由勞幹所書，碑額「山高水長」四個字由「甲骨文之父」董作賓先生撰寫。整篇文章描述的是栗峰山莊的建造年代、史語所遷來李莊的過程，以及寫這篇文章的原因。

月亮田中國營造學社，是梁思成、林徽因一家人曾居住生活處。 記者胡明揚／攝影
月亮田中國營造學社，是梁思成、林徽因一家人曾居住生活處。 記者胡明揚／攝影
分享

另外，慧光寺在抗戰時曾做為同濟大學校本部，東嶽廟是同濟大學工學院、法學院舊址，祖師殿是同濟大學醫學院舊址，張家祠是中央博物院舊址，月亮田中國營造學社是梁思成、林徽因一家人居住地。

「萬里長江第一鎮」李莊古鎮 圖／本報宜賓傳真
「萬里長江第一鎮」李莊古鎮 圖／本報宜賓傳真
分享

李莊古鎮特色美食最具代表性的是「一花二黃三白」。「一花」指花生；「二黃」指黃辣丁（學名黃顙魚），為長江魚中佳品，和黃粑；「三白」指白肉、白酒和白砂糖精製的白糕。尤其「李莊刀口蒜泥白肉」，是抗戰時許多大師文人打牙祭的最愛，已成為李莊的一張名片，素有「到李莊不吃白肉，等於沒到李莊」之說。

李莊古鎮同濟大學舊址內，至今仍保存當時李莊意見領袖羅南陔書寫的十六字電文。 記者...
李莊古鎮同濟大學舊址內，至今仍保存當時李莊意見領袖羅南陔書寫的十六字電文。 記者胡明揚／攝影
分享

【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

台灣高教展登港 81大學吸港生赴台

2019-10-18 00:45

洛陽應天門遺址 再現隋唐輝煌

2019-10-17 02:17

海博會海龍現身 可探最深海溝

2019-10-18 01:48

陸內爬式動臂塔 刷新世界紀錄

2019-10-18 01:48

5大幹線 深莞惠拚2小時通港澳

2019-10-18 01:48

四川宜賓／位置特殊 小鎮成抗戰大後方文化中心

2019-10-18 01:37

四川宜賓／抗戰期間 大師學子第二故鄉

2019-10-18 01:36

四川宜賓／傅斯年、李濟、董作賓、梁思成…大師齊聚李莊

2019-10-18 01:36

熱門文章

外送哥連接2張訂單 一看備註欄嚇傻報警幫忙破案

2019-10-17 11:43

為何鯊鯨愛跟著遼寧艦？ 都因它有「致命吸引力」

2019-10-17 10:00

香港15歲少女離奇成浮屍 母親：女兒是自殺的

2019-10-17 22:09

6正妹全裸泡湯 「上帝視角」美照讓網友大讚

2019-10-17 15:54

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top