四川宜賓／萬里長江第一鎮 李莊古鎮

2019-10-18 01:34 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 胡明揚 ／四川宜賓報導



旋螺殿，李莊古鎮建於明代的古建築。 圖／本報宜賓傳真 分享 facebook 四川宜賓郊區的李莊，是長江邊的千年古鎮，「傳承文化有功績，工藝四絕堪稱奇。」是古鎮特色，有「萬里長江第一鎮」之稱。

李莊古鎮建於梁代大同六年（西元540年），已有1470餘年的建置歷史。由於瀕臨長江，故為明清水運商貿之地。鎮上酒肆茶樓，商店林立，繁華熱鬧。現仍保存明、清時期古鎮的格局和風貌，石板街道，兩旁多為清代建築；臨江碼頭，有石板階梯層層疊疊而上，通往大街，具有濃厚的川南地方民族特色。

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「萬里長江第一鎮」李莊古鎮 圖／本報宜賓傳真 分享 facebook

古建築群中的木雕石刻做工精細，栩栩如生。建築大師梁思成稱「梁柱結構之優，頗足傲於當世之作」的「旋螺殿」，與「魁星閣」、「百鶴窗」、「九龍碑」一起，堪稱古鎮四絕。

李莊鎮文物古跡眾多，人文景觀薈萃，現較完好地保存的有明清的慧光寺、東嶽廟、旋螺殿、文昌宮、南華宮、天上宮、張家祠堂、羅家祠堂、栗峰山莊、四姓大院民居、肖家院民居等。

建於清代的李莊古鎮祖師殿，是抗戰時期同濟大學醫學院舊址。 記者胡明揚／攝影 分享 facebook

其中，栗峰山莊是清朝乾隆年間李莊望族張家所建私家大宅，為典型的四合院經典民居。抗日戰爭期間，這裡曾是中央研究院歷史語言研究所的遷駐地，一大批知名學者傅斯年、李濟、董作賓、勞幹等，皆在這裡工作和訪問過。

古建築專家梁思成把「栗峰山莊」作為川南民居的經典之作，收入「中國建築史」一書。進入院門，可以看到一塊石碑，是1946年5月1日，中央研究院在離開李莊前，由傅斯年、李方桂、李濟、董作賓、梁思成等50多位學者所立，表達他們對李莊的感情。碑文由陳槃撰文，字體由勞幹所書，碑額「山高水長」四個字由「甲骨文之父」董作賓先生撰寫。整篇文章描述的是栗峰山莊的建造年代、史語所遷來李莊的過程，以及寫這篇文章的原因。

月亮田中國營造學社，是梁思成、林徽因一家人曾居住生活處。 記者胡明揚／攝影 分享 facebook

另外，慧光寺在抗戰時曾做為同濟大學校本部，東嶽廟是同濟大學工學院、法學院舊址，祖師殿是同濟大學醫學院舊址，張家祠是中央博物院舊址，月亮田中國營造學社是梁思成、林徽因一家人居住地。

「萬里長江第一鎮」李莊古鎮 圖／本報宜賓傳真 分享 facebook

李莊古鎮特色美食最具代表性的是「一花二黃三白」。「一花」指花生；「二黃」指黃辣丁（學名黃顙魚），為長江魚中佳品，和黃粑；「三白」指白肉、白酒和白砂糖精製的白糕。尤其「李莊刀口蒜泥白肉」，是抗戰時許多大師文人打牙祭的最愛，已成為李莊的一張名片，素有「到李莊不吃白肉，等於沒到李莊」之說。