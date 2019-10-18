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四川宜賓／傅斯年、李濟、董作賓、梁思成…大師齊聚李莊

2019-10-18 01:36聯合報 特派記者胡明揚／四川宜賓報導

栗峰山莊，是清代典型的四合院經典民居。 記者胡明揚／攝影
栗峰山莊，是清代典型的四合院經典民居。 記者胡明揚／攝影
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對日抗戰期間，四川宜賓李莊是大後方四大文化中心之一，聚集了眾多學術大師。

傅斯年，著名歷史學家，古典文學研究專家，教育家、五四運動學生領袖之一、中央研究院歷史語言研究所創辦者。曾任北京大學代理校長、台灣大學校長。在李莊期間，擔任中央研究院歷史語言研究所所長。

李濟，人類學家、中國考古學之父，是中國第一個人類學博士。曾留學美國，1922年哈佛大學畢業，返回大陸，受聘於北京清華大學，任國學研究院講師，後長期在中央研究院歷史語言研究所任職。在李莊期間，擔任中央博物院籌備處主任職務。1949年後赴台灣，先後在台灣大學歷史系及史語所任職。

董作賓，甲骨學家、古史學家、「甲骨四堂」之一，曾在中央研究院歷史語言研究所工作，1948年被選為中央研究院院士。在李莊期間，董作賓研究甲骨文，並完成了著作「殷曆譜」，將中國歷史向前推進了273年。

這塊石碑是1946年5月1日國立中央研究院在離開李莊前，由傅斯年等50多位學者所...
這塊石碑是1946年5月1日國立中央研究院在離開李莊前，由傅斯年等50多位學者所立，碑額「山高水長」由董作賓撰寫。 圖／本報宜賓傳真
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李方桂，著名語言學家，非漢語語言學之父，是中國在國外專修語言學的第一個人。為國際語言學界公認之美洲印第安語、漢語、藏語、侗台語的權威學者，並精通古代德語、法語、古拉丁語、希臘文、梵文、哥特文、古波斯文、古英文、古保加利亞文等。

趙元任，著名的語言學家、哲學家、作曲家，亦是中國語言科學的創始人，被稱為漢語言學之父，中國科學社創始人之一。趙元任最為大眾熟知的，是由劉半農作詞，他作曲的歌曲「教我如何不想她」。

勞幹，台灣中央研究院院士，歷史學家，主攻漢代歷史，曾任教於北京大學，南京中央大學；1962年以後留居美國。為台灣中國古代史權威學者。

梁思成，梁啟超長子，中國著名建築史學家、建築師、城市規劃師，古代建築學科的開拓者和奠基者，1931年擔任中國營造學社法式部主任。1940至1946年期間，梁思成、林徽因夫婦在李莊工作和生活，完成了他們的扛鼎之作「中國建築史」。

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