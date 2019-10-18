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四川宜賓／抗戰期間 大師學子第二故鄉

2019-10-18 01:36聯合報 特派記者胡明揚／四川宜賓報導

李莊古鎮素有「大師學子第二故鄉」的美譽，不僅是中國歷史文化名鎮，更是抗戰期間大後方四大文化中心之一，與重慶、成都、昆明齊名；傅斯年、李濟、董作賓、梁思成、梁思永、林徽因等多位學術界大師名人，曾經在李莊生活工作，許多大師後來輾轉到了台灣，與台灣關係深厚。

1940年，抗戰時期民族危亡緊要關頭，西南邊陲的李莊古鎮人民以廣闊的胸襟，發出「同大（上海同濟大學）遷川，李莊歡迎，一切需要，地方供給。」16字電文，義無反顧地肩負起文化救國的歷史重任。

同年10月，李莊迎來同濟大學、中央研究院、中央博物院、北大文科研究所、中國營造學社等10餘所高等學府、科研機構的遷駐，包括傅斯年、趙元任、李方桂、李濟、董作賓、梁思永、梁思成、林徽因等大批大師學者雲集於此。梁思成的扛鼎之作「中國建築史」就誕生在李莊，「甲骨文之父」董作賓最重要的學術成果「殷曆譜」，也是在李莊完成。

當時在李莊科研、教學和就讀的抗戰文化人，之後大多成了兩岸學術界的重要人物。1948年國民政府在大陸選出81位首屆院士，從李莊走出去的就有9位。後來由於內戰爆發，部分科研機構和高等學府遷到台灣，傅斯年、董作賓、李霖燦、趙元任、李濟、勞幹等學術大師也隨著這些機構，輾轉到了台灣。

中央研究院史語所在李莊期間，完成了許多考古成就，出版了重要書籍。董作賓完成了「殷曆譜」，勞幹完成了「居延漢簡」，逯欽立完成了「先秦漢魏晉南北朝詩」，全體成員共同完成論文集「六同別錄」，李霖燦完成了「麼些象形文字字典」（中國少數民族納西族東巴文化）。同時，史語所還與其他機構開展聯合考古工作，在成都周邊發現了崖墓群。1948年，史語所遷到台灣。

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