四川宜賓／位置特殊 小鎮成抗戰大後方文化中心

2019-10-18 01:37 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 胡明揚 ／四川宜賓報導



席子巷，是李莊古街巷的代表。 記者胡明揚／攝影 分享 facebook 或許很多人會納悶，在抗戰大後方四大文化中心中，重慶、成都、昆明都是大城市，唯獨李莊只是四川宜賓郊區一個窮鄉僻壤的小鎮，怎會成為當時的大後方文化中心，吸引大批學術機構及大師進駐呢？

據古鎮李莊作者左照環指出，對日抗戰是中國生死存亡關頭，沿海城市都已淪陷，大批學術機構紛紛向西南大後方撤退，但日本空軍瘋狂對重慶、昆明、成都等大城市日夜轟炸，造成死傷無數。以上海同濟大學為例，從1937年對日抗戰開始，1千多名師生已經陸續逃難遷校了5次，從浙江、江西、廣西、越南逃到了昆明，還是躲不過日軍的轟炸，甚至還有學生被炸死。無奈之下，想要再遷到更安全的環境，多方連繫打聽之下，找上了李莊。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × i 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！ × i 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

李莊張家祠，是抗戰期間中央博物院遷駐地。 記者胡明揚／攝影 分享 facebook

李莊的地理位置有其特殊之處，首先，位於重慶、雲南、貴州三面環繞的地方，交通雖不便，但跋山涉水總能到達。而且，李莊是一個在地圖上找不到的小地方，終年大霧籠罩，不易被日軍轟炸；李莊古鎮又有「九宮十八廟」，廟宇眾多，四合院適合當辦公住宿場所。

左照環表示，李莊當地擔任國民黨書記的羅南陔和他舅舅張姓區長，很有見識，懂得國家危難之際，文教機構知識分子一定要保護；而且大學文教機構進駐，對於提升李莊人民教育水準一定有幫助，所以帶頭將自己家宗祠先清空出來，全力張羅，向烽火中的同濟大學張開了懷抱。而中研院史語所、中央博物院、中國營造學社等10多個學術機構，也隨之而來。

當時李莊人口不到3千人，一下子擠進來1萬多外地人，在磨合的過程中，也曾發生很多故事。例如：同濟醫學院經常要解剖屍體，屍體抬進去後沒再抬出來，工人看到師生拿刀械，誤傳出吃死人；後來公開展示，才破除了謠言。

不過，總的來說，同濟師生人才眾多，成果自然亦如繁星閃耀，如為李莊提早10年通上了當時連很多城市都沒有的電；發明解藥，為川南人民治好了會致人於死的「麻腳瘟」；大幅提升李莊青少年的教育水準，進入同濟就學。1946年抗戰勝利後，這些學術機構雖然遷走，但很多李莊青少年隨同同濟大學、中央研究院在大陸、台灣、海外，都有很大的成就。