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CNN漢服報導 被批「挾帶私貨」、「抹黑中國」

2019-10-17 16:44世界日報 中國新聞組／北京17日電

CNN一篇關於中國「漢服復興」的報導，在中國引發風波，不但被中國媒體點名，也被受訪者、圖片提供者批「挾帶私貨」，要求刪除相關圖片，並直言「我們覺得老美一貫抹黑中國習慣的方式真是讓人不齒」。同時，參與收集材料的CNN實習生也表態，問題提綱與寫作均非其本人經手，並稱「會盡我所能傳達大家的訴求和我本人的不滿，並即刻提請離職」。

觀察者網報導，CNN在這篇「著裝自豪：捲土重來的中國『舊』時尚」的報導中指出，漢服文化的盛行會削弱中國的民族多樣性、漢服正在消除少數民族的文化，CNN還推斷，從漢服在中國的盛行可以看出「中國開放的大門正在關閉」。觀察者網指出，在CNN眼裡，漢服的復興並不是年輕人喜歡那麼簡單，這背後存在著「政治性」。

報導指出，CNN的報導中，基本在每一個誇漢服的受訪者中間都會摻雜一點點不一樣的畫風，比如，文章作者採訪了一名澳洲Kevin Carrico。報導指「Kevin Carrico曾以旅遊之名在香港與『港獨』頭目進行接觸，還出席『獨派』舉行的反華講座並做演講，在他的社交媒體上，充斥著宣揚『港獨』的內容。」

報導指出，CNN的報導以漢服的歷史、發展切入文章，雖然中間夾雜著大眾對漢服的認可，但觀點無非是「我很喜歡」、「這是我們的自信」這些隔靴搔癢的內容，然後大篇幅去講別人是如何唱衰漢服。例如報導引述Kevin Carrico的話說，其實漢服的盛行不僅僅是年輕人喜歡那麼簡單，這背後有「政治成因」，一些大的中國媒體對「年輕人喜歡漢服」的這些報導都是為了「消滅少數民族的文化」，「鞏固」漢族文化。

CNN這篇報導的受訪者、圖片攝影「@小何力」表示，他在接受CNN採訪時，相關採訪內容非常平常，比如為什麼拍攝漢服、對漢服文化的興起有什麼理解等，「根本就沒問過我任何關於政治的問題」，「我覺得文章主要內容就是挾帶私貨…這個鍋我不背。」「@小何力」稱會整理雙語發律師函，並要求CNN刪除照片。不少網友也表示對這種行為非常反感：這種挾帶私貨噁心到爆炸！

CNN漢服的報導，被圖片提供者指「挾帶私貨」，要求刪除。圖／取自微博
CNN漢服的報導，被圖片提供者指「挾帶私貨」，要求刪除。圖／取自微博
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