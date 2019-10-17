親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

國民黨再開鍘 開除鄭佩芬和李正皓黨籍

台灣芭樂獲准輸美成亞洲首例 十年溝通突破檢疫關卡

兵馬俑裡建酒店竟獲批 陜西文物局：不在保護區裡

2019-10-17 16:12聯合報 記者賴錦宏／即時報導

中共國家文物局官網日前刊出，「國家文物局原則同意秦陵控制帶內建設西安泛海喜來登酒店」。陝西省文物局文物處負責人17日澄清表示，這個建設項目肯定不會是在保護區裡面，不會對秦始皇陵的文物安全造成影響。

國家文物局官網10月14日發布，「國家文物局關於秦始皇陵建設控制地帶內西安泛海喜來登酒店建設項目的意見」，在意見中國家文物局向陝西省文物局方面表示：你局「關於西安泛海喜來登酒店項目涉及秦始皇陵建設控制地帶的請示」（陝文物字〔2019〕117號）收悉。經研究，我局原則同意在秦始皇陵建設控制地帶內實施西安泛海喜來登酒店建設項目。

華商報報導，國家文物局也向陝西省文物局表示，所報設計方案應進行以下優化調整：（一）壓縮內部水域面積﹔提高整體，特別是西側區域的綠地率和屋頂綠化指標﹔擬建建築選址應盡可能避讓兵馬俑一號坑向東軸線區域。（二）嚴格控制工程範圍和施工強度，避免對文物環境造成過大擾動。

陝西省文物局文物處官員表示，尚未接到國家文物局正式批文，這個項目以前申報過，國家文物局提了修改意見，這次是再次上報國家文物局審批，原則上在保護範圍內是不允許建設，建設控制地帶內可以進行建設，但是要履行報建程序。高度、體量、色彩等，要和文物保護單位相協調。

這位負責人表示，按照規定，在報審項目時必須要有三個文件：一是考古勘探報告，在建設區域內必須要做考古勘探，確定下面有沒有文物、有沒有遺跡；二是文物影響評估報告，要提前論證這個項目會不會對文物保護單位造成環境影響；三是建設項目的初步設計方案。這三個材料是上報的要件，從流程上來判斷，這些前期工作應該是已經做過的。

至於消息中提到「擬建建築選址應盡可能避讓兵馬俑一號坑向東軸線區域」，是否代表距離兵馬俑一號坑區域比較近，這位負責人說：「不會，這句話說的要避讓兵馬俑一號坑向東的軸線，並不是說建設項目距離兵馬俑一號坑區域比較近。2010年，省政府批復秦始皇陵保護規劃的時候，劃定了秦始皇陵的保護範圍和建設控制地帶，建設控制地帶其實已經遠離了核心區，這個建設項目肯定不會是在保護區裡面，不會對秦始皇陵的文物安全造成影響。」

陝西省文物局文物處官員澄清表示，在兵馬俑附近蓋五星級酒店，肯定不會是在保護區裡面...
陝西省文物局文物處官員澄清表示，在兵馬俑附近蓋五星級酒店，肯定不會是在保護區裡面。圖／西安旅遊網
分享

文物考古保護區
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

中俄東線天然氣管道北段全線貫通 12月1日接俄氣

2019-10-17 15:40

洛陽應天門遺址 再現隋唐輝煌

2019-10-17 02:17

CNN漢服報導 被批「挾帶私貨」、「抹黑中國」

2019-10-17 16:44

茅台繼續推動行銷轉型 欲與台資商超丹尼斯合作

2019-10-17 13:22

小學生發現快遞櫃重大漏洞 照片可騙過人臉辨識

2019-10-17 12:42

提高外賣品質「美團大學」成立 設8大學院含餐飲外賣

2019-10-17 11:39

中國UFO新型軍機「超級大白鯊」 解放軍少將：只要離地5米就能改寫歷史

2019-10-17 11:22

為何鯊鯨愛跟著遼寧艦？ 都因它有「致命吸引力」

2019-10-17 10:00

從教室到農場 漳州台青耕田樂

2019-10-17 02:18

上海中心大廈 垂直馬拉松開始報名

2019-10-17 02:17

絲路國際電影節 福州登場

2019-10-17 00:49

杭州豪華商場廁所變攝影棚！網紅霸占擺拍 打掃阿姨傻眼

2019-10-16 15:18

砸670萬展數百贗品？重慶大學博物館被批「假得荒唐」

2019-10-16 14:20

跟進上海…北京將實施垃圾分類 個人違規要罰200元

2019-10-16 14:19

安徽書法賽優勝 每人捧50萬現金 挨批「土豪分花紅」

2019-10-16 14:18

女大生溺亡疑雲 死前3小時視頻曝光 警立案

2019-10-16 12:51

地鐵伸鹹豬手 上海男遭判半年

2019-10-16 12:50

重慶大學博物館被指展出大量「贗品」 重慶文物局：介入調查

2019-10-16 11:28

北京垃圾分類 個人違規罰200人民幣

2019-10-16 00:17

三星堆古蜀文物 再次美國開展

2019-10-16 00:16

廣州有軌電車 明年11月通車

2019-10-16 00:15

橫斷山脈縱谷 首座萬米長隧 雲南新華隧道貫通

2019-10-16 00:15

台灣時裝設計師 亮相上海時裝周

2019-10-15 19:12

地鐵車廂伸鹹豬手 上海一男子遭重判6個月徒刑

2019-10-15 18:43

河南學生被老師逼吃垃圾…只因垃圾沒倒

2019-10-15 16:15

輸錯液害死5歲童卻只願負「輕微責任」 醫院炒2護士

2019-10-15 16:13

廣西化工廠爆炸冒出粉紅煙霧 已4死6傷

2019-10-15 15:20

濃濃銅臭味 陸書法大賽優勝每人五十萬現金引熱議

2019-10-15 14:19

李克強西安考察 進肉夾饃小店竟是做這件事

2019-10-15 12:33

中國糧食安全白皮書：15年連豐 自給率逾95％

2019-10-15 12:32

值日生沒倒垃圾 陸師逼學生吃垃圾被刑拘

2019-10-15 12:13

「雪龍2」首航 執行大陸第36次南極考察任務

2019-10-15 12:11

杭州豪華廁所商場被網紅霸占擺拍 惹民怨

2019-10-15 12:04

重慶垃圾分類 人臉識別身分

2019-10-15 00:13

重陽古今盛會 四川德陽萬人同樂

2019-10-15 00:13

寧夏銀川 迎初雪

2019-10-15 00:12

冰淇淋奇幻之旅 天津揭幕

2019-10-15 00:07

港鐵灣仔站出口遭人縱火 警到場驅散

2019-09-29 18:26
看更多

熱門文章

港民陣召集人岑子杰再遇襲！倒臥馬路半身染血傷勢嚴重

2019-10-16 20:25

外送哥連接2張訂單 一看備註欄嚇傻報警幫忙破案

2019-10-17 11:43

台青年遊陸「舉國旗拍照」 被警上課寫悔過書扣留5小時

2019-10-16 17:25

正妹澡堂自拍！2裸女無辜當背景 她拒刪：拍得不清楚

2019-10-16 20:20

為何鯊鯨愛跟著遼寧艦？ 都因它有「致命吸引力」

2019-10-17 10:00

內部節流度困境？ 「喝水別用紙杯」百度要員工節儉度日

2019-10-16 23:27

民陣召集人岑子杰遇襲 民陣譴責製造寒蟬效應

2019-10-16 21:51

中國UFO新型軍機「超級大白鯊」 解放軍少將：只要離地5米就能改寫歷史

2019-10-17 11:22

6正妹全裸泡湯 「上帝視角」美照讓網友大讚

2019-10-17 15:54

李顯龍：「五大訴求」旨在羞辱和逼港府下台

2019-10-17 11:05

美眾院通過香港法案 引陸怒批

2019-10-17 00:47

美國會通過涉港法案 陸外交部：將採有力措施反擊

2019-10-16 17:14

蔡若連任 陸將中止ECFA？ 國台辦：不回答假設性問題

2019-10-17 00:10

林鄭僅答3建制議員提問 被問：妳什麼時候去死？

2019-10-17 13:24

洛陽應天門遺址 再現隋唐輝煌

2019-10-17 02:17

中國胡潤女首富身價8050億 黑馬是77歲補教大亨

2019-10-16 19:14

「光復香港時代革命」將失選舉資格？林鄭：無法代答

2019-10-16 18:25

18名大陸交易員資產被美凍結 涉操縱國際市場

2019-10-17 13:38

華為創辦人任正非：6G可能十年內問世

2019-10-17 09:04

秀澡堂自拍 背後裸女入鏡 大連女子：畫面不清楚拒撤

2019-10-17 11:58

Dior中國地圖獨缺台灣挨轟 緊急發聲明滅火

2019-10-17 11:34

李克強明確要求 不得強制外國投資者轉讓技術

2019-10-16 22:20

美亞太助卿再批北京 破壞兩岸現狀

2019-10-17 06:41

NBA火箭隊總經理挺港 分析指親中網軍圍剿恫嚇

2019-10-17 08:39

小學生發現快遞櫃重大漏洞 照片可騙過人臉辨識

2019-10-17 12:42

賈躍亭申請個人破產前收入曝光：每月高達9萬美元

2019-10-17 10:27

趙紫陽曾說：台港有如此光輝成績發展 皆因為自治

2019-10-17 11:00

李克強下令 禁強制外企技轉

2019-10-17 00:48

深圳灣口岸 明年可望24小時通關

2019-10-17 00:41

習近平：貧困問題困擾中華民族數千年 即將解決

2019-10-17 16:19

李克強：不得強制或變相強制外國投資者和外商轉讓技術

2019-10-16 21:06

華為研發6G 喊中日合作

2019-10-16 23:27

飄仙氣…洛陽女大生軍訓照暴紅 經紀公司排隊簽約

2019-10-17 11:57

十一遊行欠趙紫陽像 趙二軍：因非同路人

2019-10-17 10:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top