兵馬俑裡建酒店竟獲批 陜西文物局：不在保護區裡
中共國家文物局官網日前刊出，「國家文物局原則同意秦陵控制帶內建設西安泛海喜來登酒店」。陝西省文物局文物處負責人17日澄清表示，這個建設項目肯定不會是在保護區裡面，不會對秦始皇陵的文物安全造成影響。
國家文物局官網10月14日發布，「國家文物局關於秦始皇陵建設控制地帶內西安泛海喜來登酒店建設項目的意見」，在意見中國家文物局向陝西省文物局方面表示：你局「關於西安泛海喜來登酒店項目涉及秦始皇陵建設控制地帶的請示」（陝文物字〔2019〕117號）收悉。經研究，我局原則同意在秦始皇陵建設控制地帶內實施西安泛海喜來登酒店建設項目。
華商報報導，國家文物局也向陝西省文物局表示，所報設計方案應進行以下優化調整：（一）壓縮內部水域面積﹔提高整體，特別是西側區域的綠地率和屋頂綠化指標﹔擬建建築選址應盡可能避讓兵馬俑一號坑向東軸線區域。（二）嚴格控制工程範圍和施工強度，避免對文物環境造成過大擾動。
陝西省文物局文物處官員表示，尚未接到國家文物局正式批文，這個項目以前申報過，國家文物局提了修改意見，這次是再次上報國家文物局審批，原則上在保護範圍內是不允許建設，建設控制地帶內可以進行建設，但是要履行報建程序。高度、體量、色彩等，要和文物保護單位相協調。
這位負責人表示，按照規定，在報審項目時必須要有三個文件：一是考古勘探報告，在建設區域內必須要做考古勘探，確定下面有沒有文物、有沒有遺跡；二是文物影響評估報告，要提前論證這個項目會不會對文物保護單位造成環境影響；三是建設項目的初步設計方案。這三個材料是上報的要件，從流程上來判斷，這些前期工作應該是已經做過的。
至於消息中提到「擬建建築選址應盡可能避讓兵馬俑一號坑向東軸線區域」，是否代表距離兵馬俑一號坑區域比較近，這位負責人說：「不會，這句話說的要避讓兵馬俑一號坑向東的軸線，並不是說建設項目距離兵馬俑一號坑區域比較近。2010年，省政府批復秦始皇陵保護規劃的時候，劃定了秦始皇陵的保護範圍和建設控制地帶，建設控制地帶其實已經遠離了核心區，這個建設項目肯定不會是在保護區裡面，不會對秦始皇陵的文物安全造成影響。」
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