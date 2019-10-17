中俄東線天然氣管道北段全線貫通 12月1日接俄氣
2019-10-17 15:40
聯合報 記者林宸誼
╱即時報導
作為中俄天然氣重要合作項目，隨著投資人民幣600億元（新台幣2,630.4億元）的中俄東線天然氣管道北段，最後一道焊口完美焊接，代表黑龍江黑河至吉林長嶺段全線貫通，12月1日起該項目將正式接收俄氣。
香港文匯報報導，在吉林省松原市境內中俄天然氣管道工程施工現場，作為北段整條線路段7萬多道焊口最後一道未完成的焊口，於16日上午焊接完成，就代表中俄東線天然氣管道工程北段管道全線貫通。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
i
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
×
i
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
2014年中俄兩國領導人共同見證合作文件的簽字儀式，協議包括30年的供應時間，每年380億立方公尺的供應量（約合3000萬噸油氣當量），相當於再造了一個渤海油田，合約總額達4000億美元，預計從2020年後的30年內，俄羅斯將向大陸市場供應1萬億立方公尺天然氣。
中俄東線天然氣管道工程自2015年6月啟動建設，源地位於俄東西伯利亞地區伊爾庫茨克的科維克金氣田和雅庫茨克的恰揚金氣田，管道途經俄伊爾庫茨克州、薩哈共和國和阿穆爾州，由布拉戈維申斯克穿越黑龍江進入黑河市，途經黑龍江、吉林、內蒙古、遼寧、河北、天津、山東、江蘇、上海9個省份，止於上海市。
為合理安排項目建設周期，分為北段（黑龍江黑河—吉林長嶺）、中段（吉林長嶺—河北永清）、南段（河北永清—上海），分別核准和建設。
北段工程管道總長1067公里，採用目前境內最大口徑、最高鋼級、最大壓力的天然氣管道，對焊接工藝要求極為嚴苛，為了保證所有的焊口萬無一失，線路段100%採用全自動焊接工藝。
留言