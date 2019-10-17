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中俄東線天然氣管道北段全線貫通 12月1日接俄氣

2019-10-17 15:40聯合報 記者林宸誼╱即時報導

作為中俄天然氣重要合作項目，隨著投資人民幣600億元（新台幣2,630.4億元）的中俄東線天然氣管道北段，最後一道焊口完美焊接，代表黑龍江黑河至吉林長嶺段全線貫通，12月1日起該項目將正式接收俄氣。

香港文匯報報導，在吉林省松原市境內中俄天然氣管道工程施工現場，作為北段整條線路段7萬多道焊口最後一道未完成的焊口，於16日上午焊接完成，就代表中俄東線天然氣管道工程北段管道全線貫通。

2014年中俄兩國領導人共同見證合作文件的簽字儀式，協議包括30年的供應時間，每年380億立方公尺的供應量（約合3000萬噸油氣當量），相當於再造了一個渤海油田，合約總額達4000億美元，預計從2020年後的30年內，俄羅斯將向大陸市場供應1萬億立方公尺天然氣。

中俄東線天然氣管道工程自2015年6月啟動建設，源地位於俄東西伯利亞地區伊爾庫茨克的科維克金氣田和雅庫茨克的恰揚金氣田，管道途經俄伊爾庫茨克州、薩哈共和國和阿穆爾州，由布拉戈維申斯克穿越黑龍江進入黑河市，途經黑龍江、吉林、內蒙古、遼寧、河北、天津、山東、江蘇、上海9個省份，止於上海市。

為合理安排項目建設周期，分為北段（黑龍江黑河—吉林長嶺）、中段（吉林長嶺—河北永清）、南段（河北永清—上海），分別核准和建設。

北段工程管道總長1067公里，採用目前境內最大口徑、最高鋼級、最大壓力的天然氣管道，對焊接工藝要求極為嚴苛，為了保證所有的焊口萬無一失，線路段100%採用全自動焊接工藝。

中俄東線天然氣管道工程起源於俄東西伯利亞地區伊爾庫茨克的科維克金氣田，穿越黑龍江...
中俄東線天然氣管道工程起源於俄東西伯利亞地區伊爾庫茨克的科維克金氣田，穿越黑龍江進入大陸境內黑河市，途經黑龍江、吉林、內蒙古、遼寧、河北、天津、山東、江蘇、上海9個省份，止於上海市。圖／香港文匯報
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中俄東線天然氣管道北段的最後一道焊口。圖／人民網黑龍江頻道
中俄東線天然氣管道北段的最後一道焊口。圖／人民網黑龍江頻道
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