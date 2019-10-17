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茅台繼續推動行銷轉型 欲與台資商超丹尼斯合作

2019-10-17 13:22聯合報 記者林宸誼╱即時報導

茅台正透過與線下商超的合作推向更多城市，茅台官網發布，15日茅台與台資丹尼斯集團就合作事宜進行交流，集團副總經理楊建軍表示，丹尼斯集團在河南區域市場具有影響力，茅台希望和丹尼斯按照相關規定進行合作，為茅台及茅台醬香系列產品開拓更廣闊的市場。

界面新聞、澎湃新聞報導，河南丹尼斯集團董事長王尚卿指出，丹尼斯擁有專業的管理團隊、系統化的銷售模式、良好的口碑等基礎優勢，相信透過合作，一定會助力茅台在河南市場實現更好的提升，同時也讓消費者能在放心的通路買到平價的茅台和齊全的茅台醬香系列產品。

鄭州丹尼斯集團於1995年正式籌建，是台灣東裕集團旗下的零售事業集團，在河南省覆蓋14個地市、6個縣級市，共開設13家百貨店、40多家大賣場、100多家便利店。

以河南為首的中原地區普遍對白酒的偏好度較高，是包括茅台在內不少酒企的必爭之地。

河南酒業協會會長熊玉亮在去年曾提到，河南白酒市場銷售額約有人民幣500億，近三成銷售額來自四川六朵金花（五糧液、瀘州老窖、劍南春、郎酒、水井坊、捨得）。

楊建軍表示，2019年茅台集團把與商超合作，作為公司行銷轉型戰略之一，從4月開始與部分商超進行合作，並計畫逐步向全大陸多個省市拓展區域性市場，而這也被認為是茅台嚴格控價和打擊市場囤貨的手段之一。

落實直銷通路，是茅台在今年下半年以來的主要工作，目前與茅台合作的全大陸範圍商超已有華潤萬家、康成投資（中國）和物美科技集團3家，貴州當地商超已有貴陽星力百貨集團、貴州華聯綜合超市有和貴州合力購物3家，全大陸範圍電商有天貓超市和蘇寧易購平台。

台資丹尼斯集團。圖/丹尼斯官網
台資丹尼斯集團。圖/丹尼斯官網
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