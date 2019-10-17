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「壞壞萌雪怪」涉南海主權爭議 菲律賓籲民眾罷看

2019-10-17 12:50聯合報 記者賴錦宏／即時報導

由美國夢工廠動畫公司（DreamWorks）與中國大陸東方夢工廠（Pearl Studio）聯合製作的3D奇幻喜劇冒險動畫電影「長毛雪寶」（台譯「壞壞萌雪怪」）（Abominable），由於片中出現大陸主張的南海「九段線」地圖，繼13日在越南遭停止放映後，菲律賓外交部長洛欽（Teodoro Locsin）17日亦呼籲民眾罷看該片，並認為上述爭議性畫面應該被刪去。

路透報導，洛欽在Twitter上表示，「應剪去這段冒犯性畫面，這比起某些人建議的違憲下架這部電影，更能展現我們的不滿。」他又指，電影審查機關應該將這一幕換成「威嚇的一課」，並籲影迷徹底抵制這家製片公司，「對我來說，現在開始全面罷看夢工廠的電影」。

不過，政府的電影審查委員會並未對上述要求置評。菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）的發言人帕內洛（Salvador Panelo）則表示，電影審查委員會應決定是否要將該電影下架。

「壞壞萌雪怪」描述一名中國少女發現雪怪住在自家屋頂，並決定帶牠回喜馬拉雅山與家人團聚的故事，線上搜索資料顯示，本片10月2日在菲律賓上映，然而目前許多大型影院已不再播映。

動畫電影「壞壞萌雪怪」，由於片中出現中國主張的南海「九段線」地圖，繼在越南遭停止...
動畫電影「壞壞萌雪怪」，由於片中出現中國主張的南海「九段線」地圖，繼在越南遭停止放映後，菲律賓外交部長洛欽17日亦呼籲民眾罷看。圖/新浪微博
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