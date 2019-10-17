提高外賣品質「美團大學」成立 設8大學院含餐飲外賣
2019-10-17 11:39
聯合報 記者賴錦宏
／即時報導
在台灣外賣快遞人員勞健保爭議不斷擴大之際，大陸外賣龍頭網路公司美團點評，日前宣布「美團大學」正式成立，並提出「十年千校一億人」的發展目標，即在未來10年內，將與境內1000所職業院校達成合作，帶動1億生活服務從業者數字化發展。
新華社報導，美團大學的八大學院涉及餐飲、外賣、美容、美髮、美甲、醫美、結婚、親子、酒店管理等多個生活服務品類，數據顯示，美團大學的學員中，有42.6%的人擁有大專以上學歷，高於社會平均程度；七成受訓商戶為中小型，渴望學習數位化技能。
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美團大學執行校長陳榮凱表示，目前美團大學的教師隊伍人數超1,400名，其中有800多位老師來自職業院校、商戶等，注重理論與實踐相結合，截至目前累計培訓超過3,000萬人次，輸出課時超500萬小時，覆蓋全大陸455座城市。
目前大陸的生活服務業大概有近2億勞動者，也是就業的主力軍，美團聯合創始人、美團大學校長穆榮均認為，過去十年，美團力求為外賣員提供更多就業機會，解決短期就業生存問題；而未來十年，需要為他們提供更多學習機會，解決長期職業發展問題。
此外，美團大學也希望與政府主管部門、協會組織、職業院校等一起共建職業教育產教融合新生態，在提升職業技能、助力行業發展、促進產教融合、擴大社會就業四方面創造價值。
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