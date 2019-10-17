上海中心大廈 垂直馬拉松開始報名
2019-10-17 02:17聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導
高632公尺的中國第一高樓—上海中心大廈16日宣布，2019國際垂直馬拉松賽正式開放報名，今年還將首次開放團體接力賽和個人登高體驗活動。上海中心大廈共127層，同歷屆比賽一樣，本次比賽賽道終點仍設在119層觀光廳，高度為552公尺，共計3,398級台階。
上海中心大廈地處中國金融重鎮—浦東新區陸家嘴，2008年底開工興建，2015年4月竣工，總高度比「台北101」大樓508公尺還要高出約四分之一。
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主辦方介紹，2018年，全球400公尺以上的超高層建築中，有28座曾舉辦垂直馬拉松比賽，其中15座在中國，上海中心大廈保持著世界最高垂直馬拉松賽事的紀錄。
據中新社報導，本屆賽事由上海市體育總會指導，上海中心大廈主辦。發布會上，主辦方宣布，國際奧委會副主席薩馬蘭奇繼續受邀出任今年的賽事形象大使。
上海中心大廈國際垂直馬拉松賽分為個人全程賽、團體接力賽和個人登高體驗活動三個類別，今年賽事將於11月24日正式舉行。2018年，該賽事有近千人參賽，選手來自全球23個國家和地區。
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