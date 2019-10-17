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洛陽應天門遺址 再現隋唐輝煌

2019-10-17 02:17聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

應天門遺址博物館重現千餘年前隋唐洛陽城的巍峨雄壯（圖）。內部裝修與陳設重現隋唐宮...
應天門遺址博物館重現千餘年前隋唐洛陽城的巍峨雄壯（圖）。內部裝修與陳設重現隋唐宮廷風華。 （新華社）
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隋唐洛陽城國家遺址公園應天門遺址博物館上個月中正式對外開放後，即受到高度矚目。應天門是隋唐洛陽城宮城的正南門，始建於隋大業元年（西元605年），先後歷經隋、唐、五代、北宋四個時期，沿用530多年之久，是當時朝廷舉行重大國事慶典與外交活動的重要場所。

據中新社報導，作為中國禮制中最能彰顯身分和地位的建築之一，應天門見證了隋煬帝楊廣入主東都、唐高宗詔釋百濟扶餘王、女皇登基稱帝等重大歷史事件。

從上世紀60年代到2010年，應天門先後經歷五次考古發掘。在1990年的第三次考古發掘中，首次發現隋唐兩京的「雙向三出闋」，被評為當年大陸全國十大考古發現。

應天門遺址博物館重現千餘年前隋唐洛陽城的巍峨雄壯。內部裝修與陳設重現隋唐宮廷風華...
應天門遺址博物館重現千餘年前隋唐洛陽城的巍峨雄壯。內部裝修與陳設重現隋唐宮廷風華（圖）。 （新華社）
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據悉，應天門是隋唐兩京考古發掘出的第一座宮闕遺址，是當時發現的隋唐洛陽城中保存最好的一處遺址，也是目前大陸發現的全國等級最高的城門樓遺址。

目前開放的應天門遺址分為兩部分，第一部分是建立在遺址上的保護罩，基座是長120公尺，寬60公尺、高9.2公尺的方形基座。

第二部分是根據文獻記載和遺址發掘的想像模型，通高50.3公尺，由中間的城門樓、兩側的朵樓和向南延伸出的闕樓組成，中間以東西連廊和左右飛廊相連，整體為「門」字型巨大建築群，再現千餘年前隋唐洛陽城的巍峨雄壯。

博物館內則是集應天門遺址展示、文化科普、藝術典藏等人類文化遺產實物為一體，目前已經成為洛陽又一處旅遊勝地。

遺址考古建築
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