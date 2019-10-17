從教室到農場 漳州台青耕田樂
福建漳州，秋季裡的烏山，滿目蒼翠、鬱鬱蔥蔥，來到烏山，在距離烏山景區不遠的漳州真島農場裡，一群農民正在勞作。如果沒有人引薦介紹，很難相信其中一位拿著農具、揮汗如雨的年輕農民，是這個農場的總經理尤凱威；他是來自台北的「80後」，畢業於彰化師範大學，現任福建漳州市真島農業開發有限公司總經理。
最老道的農田老手
一說起農場，尤凱威便立即進入了農夫的角色；當說到有關農場經營和農作物的種植時，他已然是最老道的農田老手。而兩年前，他還是站在講台上，手執粉筆的老師。
尤凱威說；「曾經，我是一名中學教師，在多年教書的過程中，吃了很多粉筆灰，於是患上了肺炎。肺部有受傷，比其他老師早一點染上了職業病。」
在家人建議下，他走下講台，回家幫助父母打理生意。而那段生病的經歷，也讓他開始重視身體健康和飲食安全。「於是，有一個想法在我的腦海中瞬間生成。我要開一間農場，自己種安全、有機、營養的蔬菜和水果。」尤凱威說。
走下講台 種有機蔬果
農業對於尤凱威以及家人來說，都是一件新鮮事物，所以尋找開設農場的地方，尤凱威格外慎重。「我對種植其實一開始來說是外行，所以如果挑選一個我完全陌生的環境跟氣候，我覺得失敗的機率會更大一些。」
考慮到這點，尤凱威一直試圖去尋找跟台灣氣候差不多的地方。後來經過朋友介紹，他選擇了漳州雲霄縣這塊氣候宜人的土地。
從剛開始鋤頭都拿不穩，到如今可以嫻熟的製作肥料，短短一年時間，尤凱威已經跟當地村民打成一片。拓荒開墾、翻地播種、掐枝捉蟲……農事的每個環節，尤凱威已經駕輕就熟。他說：「一起做，感覺可以跟大家滿貼近感情的；在勞動的過程中，更能去體諒他們的辛苦；跟收購商還價，也比較有話可以講。畢竟自己種過，知道哪裡好，哪裡不好。這樣也可以給農場帶來比較多的效益，也有利於農民。」
靠教育擴展孩子視野
一個偶然的機會，尤凱威了解到，希望小學的孩子們入學多年，卻沒有一套屬於自己的校服；甚至有不少父母還認為讀書無用，又不能賺錢，還浪費時間，不如回家幫爸媽種枇杷賺錢。這種觀念讓尤凱威很不認同。他說：「我覺得在這個社會上，其實還是需要靠教育，你才有機會去得到一個更好的視野跟擴展。」
當初還在做老師時，尤凱威就自掏腰包獎勵班上的學生，鼓勵他們發揮自己的特長，增長見識、努力學習。如今來到雲霄，這種教書育人的使命感從未淡去。他認為，山區跟城市的家庭不一樣，城市的家長會希望小孩都可以考上好的大學，給孩子報各種興趣班、輔導班。但是在農村，有的父母甚至在孩子面前，講過讀書沒用這樣的話。
尤凱威希望透過一點點幫助，可以讓他們在課業上，多增加一點興趣，發現其實念書沒有那麼的枯燥乏味，讓他們有機會去考上一所不錯的學校。
不僅是針對孩子，逢年過節的時候，真島農場對於當地兩個村莊80歲以上的老年人，也會給予一定的補助。做好鄰居，交好朋友，讓尤凱威和家人帶著熱情和期待，在烏山這片土地上深耕播種。
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