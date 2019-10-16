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杭州豪華商場廁所變攝影棚！網紅霸占擺拍 打掃阿姨傻眼

2019-10-16 15:18世界日報 中國新聞組／北京16日電

網紅一拍就好幾個小時。 取材自錢江晚報
網紅一拍就好幾個小時。 取材自錢江晚報
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浙江杭州市一家杭州大廈501的商場廁所，近日成網紅打卡勝地後，一直被霸占。網紅多的時候，洗手間的洗手盆、地上放滿衣物和雜物，彷彿成為網紅們的辦公室，引起民眾和商場清潔工人的不滿，而商場亦表示無奈。

據錢江晚報報導，有網友爆料，指杭州大廈501城市廣場的洗手間，被一群帶著大包小包的小姐姐們「占領」了，她們在洗手間換裝拍照，一拍就是好幾個小時。

據了解，這個商場洗手間因為乾淨整潔、沒有異味且光線充足，占地大又寬敞，裡面還有大大的玻璃鏡、軟軟的椅子和高腳凳，吸引許多女士們在這裡拍照。

據「網紅」中的一個人說到：「因為這裡環境裝潢好，很適合拍照。我們是做實體店的，這裡拍照不用錢，而且環境好。」她還表示，這些照片主要是上傳朋友圈和給客戶看的，「雖然可以去付費基地拍照，但是換裝等問題很不方便，而且我們要拍攝的服裝並不多，所以，我們選擇這個地方」。

商場的保潔員吳阿姨說，這些女孩「都是化好妝來的，一般就換衣服、拍照」。最多的時候，見過三、四波人一起拍，「有的時候，洗手間從這裡到那裡，全都是她們帶來的東西，走都走不了」。

報導說，至於女士們出沒的時間，吳阿姨說一整天都有可能，有些人衣服少，拍得快，「有的人貨多，三、四個袋子，鞋子帽子什麼都有，要拍好幾個小時」。

吳阿姨說：「有些走的時候還會和我打聲招呼，說阿姨我走了，麻煩你了，有的就不怎麼有禮貌」。

而最讓吳阿姨苦惱的，是女士們留下的大堆「垃圾」。吳阿姨說，也許不是故意丟的，但秋冬衣服很多毛茸茸，一天下來到處都是小毛毛，「用毛巾擦都洗不乾淨」。

這些「網紅們」長時間占用公用廁所，也曾遭顧客投訴，對此，商場的員工表示，雖然會有人去巡查，但「作為商場，我們只能說歡迎顧客來，也不好給人家貼上標籤，畢竟她們也是來消費的顧客，我們不好驅趕」。

報導稱，根據網友討論，這種現象不是杭州大廈501城市廣場獨有，萬象城、in77、樂堤港，很多裝潢精美的洗手間都有這樣的情況，除了占用洗手間，有些人甚至會占用母嬰室。

杭州豪華商場廁所被網紅霸佔擺拍。 取材自錢江晚報
杭州豪華商場廁所被網紅霸佔擺拍。 取材自錢江晚報
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廁所光線適合拍照。 取材自錢江晚報
廁所光線適合拍照。 取材自錢江晚報
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