跟進上海…北京將實施垃圾分類 個人違規要罰200元
2019-10-16 14:19世界日報 北京16日電
繼上海後，同屬中國一線城市的北京也要進行垃圾分類了！「北京市生活垃圾管理條例修正案（草案送審稿）」將於11月13日前公開徵求市民意見。
但實際上，北京各地街道辦、村委會昨天起已推動垃圾分類，未按規定分類者要處以個人200元人民幣罰款；各地已放置分類的垃圾桶，還有清潔人員負責到各區載運已分類好的垃圾。
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北京方案的垃圾分類，分為餘（餐）垃圾、可回收物、有害垃圾、其他垃圾等四類，並未採用上海方案中的「乾垃圾」與「溼垃圾」分法。但將「有害垃圾」單獨分類，則是上海方案所無。
草案送審稿提出，個人違反規定未將生活垃圾分別投放至相應收集容器的，由城市管理綜合執法部門責令立即改正；拒不改正的，處200元罰款。且個人信用還可能受到影響，執法機關可將當事人違反本條例受到行政處罰者共用到本市的公共信用資訊平台。行政機關根據本市關於公共信用資訊管理規定可以對其採取懲戒措施。至於單位若有相同違反情節，則處1萬至5萬元罰款。
另外，以後外賣不能主動提供一次性筷子等餐具，違反者先由市場監管部門責令限期改正；逾期不改正的，處1000元以上5000元以下罰款。旅館經營業者也不得主動向消費者提供客房一次性日用品，並且應當設置醒目標識。違反者由文化旅遊部門責令限期改正；逾期不改正的，處1000元以上5000元以下罰款。
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