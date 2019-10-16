砸670萬展數百贗品？重慶大學博物館被批「假得荒唐」

2019-10-16 14:20 世界日報 北京16日電



來源：YouTube

重慶大學人文藝術學院前副院長吳應騎今年初捐贈300餘件收藏的文物，給重慶大學設立博物館，並稱所捐文物均經專家鑑定，且「非常珍貴的文物占到60%以上」。不過微信「江上說收藏」14日發文稱，參觀後發現，這批「文物」竟然是幾百件贗品，「重慶大學耗資670萬建了一座贗品博物館？」文物專家初步檢視也覺得「假得荒唐」。對此，博物館已閉館，重慶市文物局已介入調查。

重慶大學建了個贗品博物館？文物專家：假得荒唐，應先鑑定 (取材自澎湃新聞) 分享 facebook

澎湃新聞報導，這篇署名「江上」的微信文章，介紹去新開張的重慶大學(簡稱重大)博物館參觀後，質疑吳應騎教授捐給重慶大學的，竟然是幾百件贗品。文章稱：「改裝版銅車馬體量碩大，通體錯銀。在馬的造型和車的製式上，完全模仿秦始皇陵銅車馬中的一件，儘管型製有些彆扭，做工頗感粗糙，細節也不怎麼講究。」「電鍍金鑲人工合成綠松石以及不知名合成寶石的烏龜，把電鍍工藝和人造寶石的歷史向前推進了2000多年。」「三彩掛藍，展出的一件（唐三彩女俑）不僅掛藍，掛的還是現代才有洋藍。那張柿餅臉，那雙鬥雞眼，也大大突破了唐代審美的下限。」

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文章同時質疑館內還有仿製後母戊鼎的「商代獸面紋牛鼎」；造型來自平朔秦漢墓或海昏侯墓、高達一米多的「漢代雁魚銅燈」；仿製南京博物館元青花梅瓶的罐子；仿製國家博物館鮮于庭墓駱駝載樂俑的陶俑等藏品。

這篇文章發出後，在收藏界引發熱議，多位文物專家表示，展品「絕大多數已經是假冒到荒唐的地步。」「假得離譜」，質疑重大未做好文物收藏品鑑定的把關工作就展示大量贗品，「這是對贗品背書」。

報導指出，根據重慶大學官網信息，今年2月25日，重慶大學舉行捐贈藏品的移交工作協調會，次日，在捐贈方吳應騎與校內相關單位領導見證下，所有藏品共計342件全部移交，其中青銅器22件，陶和瓷器161件，玉器159件。

現任館長是吳應騎之子

吳應騎教授直接受業於啟功、徐邦達、謝稚柳等名家；曾兼任四川美術學院美術博物館館長，現已退休。他曾數次赴馬來西亞、美國、聯合國總部、中國香港等地舉辦「吳應騎山水畫作品展覽」。據文物捐贈者吳應騎女兒吳曉妮證實，重慶大學博物館現任館長吳文廈是吳應騎之子。

據華龍網2016年報導，吳應騎退休後致力文物的蒐集和研究工作，並且建立了自己的工作室。他捐贈文物給重大時曾表示，「我希望重慶大學的博物館能建設成全國高校中一流的博物館。」

吳應騎的女兒吳曉妮表示，父親在展品移交給學校之前，曾主動要求校方對展品進行過鑑定。目前父親生病住院，所有的信息以重慶大學的調查結論為準。

重慶大學建了個贗品博物館？文物專家：假得荒唐，應先鑑定 (取材自澎湃新聞) 分享 facebook

收藏家：水平不如「國寶幫」

一位收藏界人士表示，「國寶幫」收藏展示贗品比較猖狂，但這樣的展品連「國寶幫」的水平都不如。上海文博界一位專家表示，由於這是非常離譜的贗品，這樣的捐贈其實既傷害了大學，也傷害了他本人。

吳應騎曾賣假畫被免職？ 女兒批造謠

中國新聞組／北京16日電

兩名吳應騎在四川美術學院的前同事15日指控，這並非是吳應騎第一次陷入「贗品風波」，上世紀90年代，吳應騎曾因賣假畫被校方免去該校陳列館館長職務。對此，吳應騎的女兒吳曉妮回應，這種說法純屬造謠：「後來都澄清了。」

新京報報導，舉報此事的四川大學藝術學院教授林木曾是吳應騎的同事。他表示，當時吳應騎辦畫廊，畫廊裏有傅抱石的畫，但並非真品，而是花了幾百塊錢讓人仿造的，吳應騎把這幅圖以5萬元左右的價格賣給了北京一名收藏家：「被我舉報後，（他被）學院免職。」吳應騎後來將買畫的費用退還給了買家。四川美術學院原副院長唐允明也證實了這一說法。

吳曉妮則表示：她覺得很搞笑，「我爸當時是正處級幹部被免職了還查不到嗎？」且重慶大學當時來了她家十幾次，父親才去重大的。如果有人在網絡上發，儘管讓他們說，「我們會告他。」