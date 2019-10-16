女大生溺亡疑雲 死前3小時視頻曝光 警立案

2019-10-16 12:51 世界日報 北京16日電



女學生李心草日前酒後殞命盤龍江，其母在網上控訴引發軒然大波，李心草死前3小時的監控畫面隨之曝光。 (取材自新京報) 分享 facebook

19歲的雲南理工大學女學生李心草日前酒後殞命盤龍江，其母在網上控訴引發軒然大波，李心草死前3小時的監控畫面隨之曝光。案發35天後，昆明市公安局一改「不構成刑事案件」說法，14日通報已立案偵查，外界猜測或有新證物發現。李心草舅媽哽咽著說：「已經立案了，終於看到了點希望。」

澎湃新聞報導，李心草與同學任某燊，及昆明務工的羅某乾和雲南開放大學學生李某昊四人9月9日晚間接連到3個酒吧喝酒，共點了36瓶啤酒和4支調製酒。李心草疑似醉酒，顯得情緒波動大並有摔物舉動，曾哭喊「你不要來找我，十年了，找他（她）」。

女學生李心草日前酒後殞命盤龍江，其母在網上控訴引發軒然大波，李心草死前3小時的監控畫面隨之曝光。 (取材自新京報) 分享 facebook

距離她跳江前3小時監控畫面顯示，李心草在酒醉後胡言亂語曾3次衝出酒吧。羅某乾、李某昊對此描述「她像中邪了一樣」，還出現掐自己脖子的行為。視頻中李心草在哭泣，並能聽到任某燊他們的安慰聲「沒事沒事，別怕，有我們在」。

畫面至1時47分，羅某乾說「把她敲醒掉」，並舉手開始扇李心草耳光。此時並出現「俯身壓著李心草25秒」的鏡頭。

半夜2時許，李心草衝出酒吧，攔車開往江邊，隨後便發現落水悲劇。一名過路的退伍軍人跳入河中幫忙施救，但因天黑未成功。

新京報報導，視頻顯示李心草在酒吧的怪異行為，但家屬堅稱無法接受醉酒自殺的說法。

家屬稱當晚李心草曾聯繫她同學，表示要趕回學校，讓她們幫忙接點熱水，還說第二天請同學幫忙帶課本。家屬再提出，李心草8日曾打電話回家，告訴媽媽國慶要回家，已買了車票。

目前，昆明市公安局綜合現場勘查、走訪調查、視頻分析、物證檢驗，對盤龍分局辦理的李心草死亡事件，提級成立由市公安局分管副局長任組長的專案組，對李心草的死亡立案偵查。

齊魯壹點報導，為此奔走多時的李母陳美蓮眼淚止不住，她憶起李心草出生的情景，「因為自己心臟不好，擔心陪不了孩子太長時間」所以將女兒取名心草，希望她如小草一般堅強，生命力頑強。如今女兒沒了，死因不清不楚，家屬就爭「一個徹底的真相」。