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重慶大學博物館被指展出大量「贗品」 重慶文物局：介入調查

2019-10-16 11:28香港01 記者王兆陽／報導

有網民撰文指開館不久的重慶大學博物館有大量文物為贗品。圖取自重慶大學官網
有網民撰文指開館不久的重慶大學博物館有大量文物為贗品。圖取自重慶大學官網
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日前，有網民撰文指開館不久的重慶大學博物館有大量文物為贗品。

對此，10月15日9時許，重慶市文物局博物館處表示，重慶大學博物館是一個民間博物館，未在該局報備審批。

目前，重慶市文物局已就此事介入調查。重慶大學宣傳部表示，學校正在開會討論此事，稍後會有正式官方通報發佈。

10月7日，重慶大學博物館開館典禮在虎溪校區舉行。重慶大學官網10月9日發佈的消息顯示，10月7日，重慶大學博物館舉辦了「大象有形——中國古典造型藝術展」，共展出佛造像、玉器、青銅器等400餘件展品。

10月14日，微信公號「江上說收藏」發佈名為「重慶大學耗資670萬建了一座贗品博物館？」的文章，稱去重大博物館參觀後，質疑部分館藏文物是贗品。

文章介紹，館內有仿製秦始皇陵銅車馬的「改裝版銅車馬」；仿製後母戊鼎的「商代獸面紋牛鼎」；造型來自平朔秦漢墓或海昏侯墓，但高達一米多的「漢代雁魚銅燈plus」；「電鍍金鑲人工合成綠松石以及不知名合成寶石的烏龜」；仿製南京博物館元青花梅瓶的罐子；仿製國家博物館鮮於庭墓駱駝載樂俑的陶俑；「一米多高」的康熙年制官窯瓷器；仿製四羊方尊的乾隆年制瓷器等藏品。

文章還指，博物館內還禁止拍照，保安稱：開館典禮後，領導就吩咐了，裡面一律不許拍照。

文章稱，館藏文物均由重慶大學教授、著名收藏家吳應騎捐贈。

而該校藝術學院官網師資隊伍一欄介紹，吳應騎為重慶大學人文藝術學院原副院長，1982年畢業於中央美術學院美術史系。

華龍網2016年1月發佈的文章顯示，吳應騎退休以後，一直致力於文物的搜集和研究工作，並且建立了自己的工作室。「此次重慶大學建設博物館，他將捐贈300餘件收藏的寶貝和文物。」吳應騎向媒體表示，「這些文物都是經過相關專家鑒定的，非常珍貴的文物占到60%以上。我希望重慶大學的博物館能建設成全國高校中一流的博物館。」

重慶大學教育發展基金會官網消息，2月26日，在捐贈方吳應騎教授及校內相關單位領導的現場見證下，順利完成了所有捐贈藏品的移交工作，移交藏品共計342件，其中青銅器22件，陶和瓷器161件，玉器159件。

公開資料顯示，2018年12月11日，虎溪校區博物館展廳經過10個月的建設，於2018年10月19日通過驗收，交付博物館進入布展階段工作。上述消息稱，虎溪校區博物館展廳總投資605萬元，建築面積1494平方米，位於虎溪校區藝術樓，由連廊改造而成，包含展廳、會議室、辦公室、精品儲藏間等。

延伸閱讀：

重慶老太孭LV裝菜　牽出女兒售假手袋案　網民諷「大義滅親」

【十一黃金周】重慶政府發「温提」　籲市民將景點留給外地遊客

文章授權轉載自《香港01》

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